Rockhold advierte a Jones que Cormier es más difícil en peso pesado

Luke Rockhold advirtió a Jon Jones que su archirrival Daniel Cormier será más difícil si lo llega a enfrentar en peso pesado. Jones, actual monarca de peso semipesado, ha declarado que por lo pronto no le interesa enfrentar a su archienemigo en peso pesado, donde actualmente es el campeón del mundo.

Jones ha vencido a Cormier en dos ocasiones en peso semipesado, aunque la última, en 2017, el resultado fue revertido a un “no contest” debido al positivo en un antidoping de Jones.

“Jones no quiere esa pelea. No creo que quiera un enfrentamiento ante DC en peso pesado”, dijo Rockhold, amigo de Cormier durante una entrevista con The MMA Hour.

Por lo pronto, Jones estaría defendiendo su corona en marzo ante Anthony Smith. El mismo Rockhold, quien peleaba en peso mediano y pretende hacer su debut en peso semipesado en la misma velada que Jones, podría enfrentar a “Bones” pues ha decidido también subir a las 205 libras.