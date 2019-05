‘Pochito’ Alday va en contra de Rivera

Combate Américas anunció hoy su regreso a Tucson, Arizona, con un evento de artes marciales mixtas (MMA) plagado de estrellas en el anfiteatro AVA en el Casino del Sol el viernes 7 de junio, en vivo en español para Estados Unidos en Univisión (12 a.m. ET / PT) y UDN (12 am ET / 9 p.m. PT).

"Combate Américas: Tucson Unbreakable" estará encabezado por el regreso del excampeón mundial de peso gallo (135 libras) José "Pochito" Alday (12-4-1), quién se enfrentará a su compañero veterano de Combate Américas y el prolífico goleador Irwin "La Bestia" Rivera (7-4).

Las entradas para "Combate Américas: Tucson Unbreakable" van desde los $15 dólares y están a la venta en línea en CasinoDelSol.com

Alday se coronó campeón luego de ganar una decisión dividida sobre López el pasado 14 de septiembre.

En otro de los encuentros, Javier "Chunty Boy" Torres (10-5) representando a Phoenix, Arizona y originario de Nogales, Sonora, se enfrentará a Joel Champion (5-1), de Tucson, en un encuentro de peso medio (185 libras)

José Luis "Puppy" Calvo (8-1), de Chicago, Illinois, y originario de Santo Domingo, Heredia, Costa Rica, hará su debut promocional de Combate Américas contra Eduardo Alvarado "El Pube" Osuna (7-5), de Tijuana, B.C., en un encuentro de peso gallo.