Palacios ante Gibson será la pelea coestelar este viernes en Combate Américas

Ricky "El Gallero" Palacios (11-1) enfrentará al finalizador Cooper Gibson (9-2) en el duelo coestelar de peso pluma (145 libras) en el State Farm Arena en Hidalgo, Texas, este viernes, 21 de junio.

La función se transmitirá en vivo por televisión, en español para los EE. UU. Tanto en Univision (12 am ET / PT) como en UDN (12 am ET / 9 pm PT), y en inglés en los EE. UU. y Canadá a través de DAZN (11 pm ET / 8 p.m. PT).

Palacios de 31 años y originario de Mission, Texas, está buscando su novena victoria consecutiva en las MMA, luego de anotar otra gran victoria en su carrera venciendo a Wall Watson en el primer asalto (3:56) con un TKO (golpe y patada en la cabeza), el 24 de noviembre.

La carrera invicta de Palacios se remonta a junio de 2015, un año después de que compitiera en la serie de televisión "Combate Américas Reality".

Gibson, de 29 años, originario de Los Ángeles, California, busca obtener su tercera victoria consecutiva. En su última salida, obtuvo una decisión unánime sobre Samuel Álvarez el 25 de agosto de 2018.

En el evento principal previamente anunciado en peso pactado de 150 libras, Enrique "Baby Bull" González (7-3) de Laredo, Texas, chocará con Alejandro "Pato" Martínez (4 -3) de Puerto Vallarta, Jalisco, México.