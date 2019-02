Jose Aldo noquea a Renato Moicano en Fortaleza

El excampeón del mundo de peso pluma de UFC, Jose Aldo (28-4), venció a Renato Moicano (13-2-1) por nocaut técnico en el evento de Centro de Formacao Olimpica do Nordeste de Fortaleza, Brasil, el sábado por la noche.

Moicano, quien tenía una racha de dos victorias seguidas, fue conectado durante el segundo asalto y luego cayó víctima de golpes al cuerpo. El final de la noche para Moicano llegó cuando trató de golpear al excampeón con la rodilla, pero "Scarface" lo contragolpeó. Después de lastimarlo, Aldo comenzó a rematar con golpes al cuerpo y el referí detuvo el combate.

