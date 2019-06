¿Misión imposible? Justin Bieber reta a Tom Cruise a una pelea de MMA

Parece que el fin de mundo está cerca y dicen que se verán cosas peores. En lo último de las cosas bizarras que vemos hoy en día en los deportes, el cantante canadiense Justin Bieber reventó las redes sociales al retar al actor Tom Cruise a una pelea dentro del octágono.

Con faltas de ortografía, Bieber lanzó la primera provocación:

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019

“Quiero retar a Tom Cruise a pelear en el octágono. Tom, si no tomas esta pelea, tienes miedo y nunca vas a poder vivir con ello. ¿Quién está dispuesto a hacer esta pelea? @danawhite?”, publicó Bieber a sus 106 millones de seguidores de Twitter.

La idea y el intercambio de mensaje provocó la risa de varios seguidores de ambos artistas.

Justine doesn’t know the history of the Octagon. I do, I studied it! pic.twitter.com/PgQfbemEtI — Not Tom Cruise (@Not_TomCruise) June 10, 2019

Mientras tanto, Conor McGregor, peleador de UFC y amigo de Bieber, dijo que su compañía con gusto promovería el combate, si es que Cruise acepta.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 10, 2019

Por lo pronto, las casas de apuestas tienen como favorito a Bieber con un -200 (apuestas $200 para ganar $100), mientras que Cruise está en +150 (con $100 ganas $150).