Ávila derrota a Sabori en Combate Américas de Fresno

Anthony “El Tiburón” Ávila (18-5) doblegó a Pablo Sabori (9-6) después de tres asaltos en la función de Combate Américas el viernes por la noche en Fresno. El combate fue en peso pactado de 150 libras. Ávila ganó por puntuciones de 28-28, 29-28, 29-28.

Además, Zoila “La Princesa Guerrera” Frausto (14-5) venció a Jaimee Nievera (7-4) por nocaut en el round 1 en pelea de peso mosca. En otro duelo, Daniel Rodríguez (8-1) venció a Iván Castillo (17-12) por nocaut en dos asaltos en superligero.

The return of the Warrior Princess @zoilafrausto wins her @combateamericas debut. pic.twitter.com/i96Kp9ipoS