Alejandro Flores es uno de los 'gallos' favoritos para conquistar la Copa Combate en Fresno

Tras cinco años de sacrificios en el MMA, el peleador mexicano Alejandro ‘Gallito’ Flores está ante la oportunidad de su vida.

Pero para saborear la gloria tendrá que superar un reto que puede ser infernal.

El próximo 7 de diciembre en el Save Mart Center de Fresno la empresa Combate Américas presentará su magno evento del año, “Copa Combate”.

La función verá un torneo de una noche con ocho peleadores del peso pluma que estarán disputándose el trofeo de campeón y una bolsa de $100,000.

Para salir airoso, el vencedor tendrá que alzarse con tres victorias al hilo ante los mejores combatientes latinoamericanos con poco tiempo de descanso.

Andrés ‘The Bullet’ Quintana (Estados Unidos), Gastón ‘Tonga’ Reyno (Uruguay), Zebenzui ‘Niño Roca’ Ruiz (España), Bruno ‘Aquiles’ Cannetti (Argentina), Pablo ‘El Gallo’ Villaseca (Chile), John ‘Ronin’ Bedoya (Colombia) y Marlon ‘Deriko Siete’ Gonzáles (Perú) completan el cuadro de peleadores que buscaran ser el rey de la noche.

A una semana del torneo, aún no se han relevado los emparejamientos. Sin embargo, aunque no es lo óptimo para los peleadores preparar sus peleas a ciegas, al único representante mexicano en la justa no le incómoda esta situación.

Flores contó a HOY Deportes que ya conoce a la mayoría de sus posibles contrincantes, y a los que no conoce lo ha estudiado bien. Confía plenamente en su preparación sin importar a quién tenga en frente.

“La preparación es mi trabajo, todo el tiempo estoy trabajando. Todo el tiempo estoy mejorando mi fuerza y mi técnica. No tenemos un plan de pelea hasta ahorita porque no sabemos quién nos va a tocar”, explicó. “Simplemente tenemos que estar listos en la parte de la lucha, la parte del suelo y para estar contra la reja”.

Aunque para poder coronarse necesitará que dar un excelso esfuerzo físico, Flores también le dio mucha importancia al aspecto mental.

“Son tres peleas en una noche y viene lo mejor de lo mejor de Latinoamérica. Entonces tenemos que estar listos en la parte de la mente. Tenemos que salir a quebrar mentalmente a todos. Tienes que saber que puedes hacerlo todo en una noche”, enfatizó.

'Gallito', cuyo estilo es de golpeo, entra como uno de los favoritos para llevarse el torneo. Con una impresionante marca de 13-1, actualmente es segundo en los rankings de peso pluma de México y Latinoamérica. El originario de Monterrey, Nuevo León, también goza de una racha ganadora de cinco combates. En septiembre doblegó a su compatriota Pablo Sabori por decisión unánime en un choque clasificatorio para “Copa Combate”.

Entre los máximos anhelos que tiene el ‘Gallito’, de 27 años, están el convertirse en campeón mundial y alcanzar la elite del MMA. Pero el ganar “Copa Combate’ le daría una gran satisfacción por todo lo que le significa esta competencia en lo personal.

“Sería algo inmenso, algo que no puedo explicar. Primero, pues estoy cargando con todo México en mi espalda, y segundo lo quiero hacer por mí también”, exclamó “Quiero hacer cosas grandes en el deporte. El dinero también es muy importante… él que gane el torneo se va a llevar una buena copa y una buena bolsa”.