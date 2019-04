McGregor a Nurmadomedov: Tu esposa es una toalla amigo

El “retirado” excampeón de UFC, Conor McGregor, sigue causando estragos en las redes sociales y nuevamente atacó a su último verdugo, Khabib Nurmagomedov al insultar a su esposa.

El irlandés se burló de la esposa del ruso al mostrar una imagen de alguien cubierto en una toalla. Khabib siempre ha mantenido alejado su vida privada del ojo público.

“Tu esposa es una toalla amigo”, dijo la publicación que momentos después fue borrado de la cuenta de McGregor, pero cuyo tuit fue capturado por algunas agencias.

Nurmagomedov no se quedó atrás y respondió a McGregor acusándolo de “violador”.

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN