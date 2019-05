Khabib durante ataque de McGregor a camión: gangsters reales no traen cámaras   

Ya ha pasado más de un año desde el incidente en el cual Khabib Nurmagomedov estuvo en un camión que fue atacado por Conor McGregor durante la semana de la función de UFC 223. En ese incidente tan publicado en abril de 2018, McGregor agregió a un camión lleno de peleadores de UFC, en los que también estaba el ruso Nurmagomedov.

El incidente dejó a algunos peleadores alarmados, pero según una entrevista con el mánager del ruso, Ali Abdelaziz, su cliente le dijo a sus colegas que deberían de mantenerse calmados.

“Lo primero que yo quería hacer era brincar del camión. Y Khabib estaba sentado, riendo”, dijo Abdelaziz, durante una entrevista en “Hotboxing”. “Estaba tan molesto, porque estábamos siendo emboscados como por 20, 30 tipos. Quería brincar del camión, pero Ilir Latifi me agarró. Es un peso semipesado. Quería salirme del camión, porque no me gusta estar en una caja, mientras hay gente que te quiere matar”.

“Pero Khabib nos dijo: relájense, si fueran gansters, no hubieran traído cámaras. Gansters de verdad no traen cámaras”, declaró Abdelaziz.

Khabib venció seis meses después a McGregor en UFC 229. Se esperao que el ruso defienda su corona ante el campeón interino Dustin Poirier en UFC 242 en Abu Dabi.