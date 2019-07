Así fue el nocaut más rápido en toda la historia de UFC, protagonizado por un cubano peruano

La noche del sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Jorge Masvidal (34-13) sorprendió al mundo al noquear al hasta ahora invicto Ben Askren (19-1, 1 NC) en 5 segundos, el nocaut más rápido en la historia de UFC.

Masvidal se fue al ataque desde el primer segundo y atacó con un rodillazo al rostro de Askren, lo que dejó derribado a su oponente sobre lona, incluso después de que llegaron los médicos y la asistencia.

OH MY FUCKIN GOD #UFC239 pic.twitter.com/NnoJFUMsxj

El nocaut de Mesdival venció por un segundo al triunfo en seis segundos que tuvo Duane Ludwig sobre Jonathan Goulet en 2006.

”Realmente quería pegarle por 14 minutos y 30 segundos pero eso no pasó, así que hay que regresar a trabajar”, declaró Mesdival.

”Ese hombre es un asesino”, dijo Dana White, presidente de UFC, en la conferencia de prensa al final de la función UFC 239.

OH MY GOD MASVIDAL STARCHES ASKREN IN 5 SECONDS!!!#UFC239 pic.twitter.com/8oWeqSIBhW