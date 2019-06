Amanda Nunes enfrenta a Holm pero piensa en Cyborg

Vistiendo una camiseta de la selección de Estados Unidos en apoyo a las campeonas defensoras en el Mundial Femenil, la brasileña Amanda Nunes se sentó en el día de medios a un lado del campeón Jon Jones.

Como se esperaba, la mayoría de los periodistas decidió entrevistar al polémico Jones, mientras que otro grupo prefirió hablar con la actual campeona de peso gallo y peso pluma de UFC, cuyos dos cinturones brillaban a su costado.

El día de medios tenía al que muchos consideran el mejor peleador de todos los tiempos en Jones, y probablemente la mejor peleadora en la historia de UFC.

Nunes (17-4) se dio a conocer en Estados Unidos y en todo el mundo al aniquilar a Ronda Rousey en 48 segundos y mandarla al retiro en 2016. Desde ese entonces venció a Valentina Shevchenko y a Raquel Pennington, y decidió invadir la división de peso pluma. En un duelo espectacular en diciembre pasado, Nunes noqueó a Chris Cyborg y se convirtió en doble campeona del mundo de UFC.

“Siento que todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que he ido en busca de, por lo que he luchado, se ha pagado con esto”, dijo a HOY Deportes al referirse a sus dos cinturones. “Es una bendición que me ha hecho muy feliz”.

“Honestamente cuando llegué a este país sabía que algo grande iba a pasar en mi vida. Siempre esa fue mi meta, sabía que algún día algo grande iba a pasar y ahora estoy aquí, con dos cinturones, la fama y haciendo las cosas que amo”, agregó Nunes.

El sábado, 6 de julio, defenderá su corona de peso gallo cuando enfrente a Holly Holm (12-4) en la pelea coestelar de UFC 239 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Nunes declaró que después de este duelo ante Holm, enfrentaría a Cyborg en la revancha, un enfrentamiento que los aficionados de MMA exigen a gritos.

“Creo que sí, depende de UFC. Supuestamente iba a pasar después de esta pelea, pero ahora parece que va a pelear contra alguien más, pero vamos a ver qué pasa después de esta pelea”, declaró la brasileña.

Nunes se refería a Felicia Spencer, quien al parecer será la rival de Cyborg en su regreso en UFC 240.

Pero ese duelo ante Cyborg no sería lo mismo si Nunes pierde ante Holm el 6 de julio.

Holm ha sido una peleadora de muchos altibajos tras el triunfo sobre Ronda Rousey en 2015. Desde aquella noche de gloria en Melbourne, Australia, vinieron tres derrotas seguidas para la ‘Hija del Predicador’: ante Miesha Tate, Valentina Shevchenko y Germaine De Randamie.

De acuerdo a Nunes, la originaria de Nuevo México tiene muchos errores en su estilo de pelea, algo que demostraron Tate y Shevchenko.

Holm también ha probado suerte en peso pluma, tal como cuando enfrentó a De Randamie. Después regresó a peso gallo para vencer a Bethe Correia y luego cayó ante Cyborg en peso pluma. Recientemente peleó ante Megan Anderson en peso pluma y logró una victoria por decisión.

“Algo bien que hace Holly es que se mueve muy bien, camina bien, pero creo que tiene una ventaja muy grande con eso. Pero estoy lista, sé lo que va a hacer y yo voy a capitalizar sus errores”, declaró Nunes.

Holm, otra vez en contra de todo

Holly Holm ya ha estado aquí antes.

La excampeona de UFC subió al octágono ante la entonces invicta Ronda Rousey en 2015 en un enfrentamiento al que pocos le daban posibilidades de ganar. El resultado lo conocen muchos: nocaut espectacular en el segundo asalto sobre Rousey.

Cuatro derrotas después en su carrera, Holm (12-4) se encuentra en una situación similar. Pocos le dan una posibilidad real de arrebatarle el título a la poderosa Amanda Nunes (17-4), quien está arrasando con las artes marciales mixtas femeniles.

El sábado, 6 de julio, se enfrentan en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada en la pelea coestelar de UFC 240.

“La única similitud (con la pelea que tuvo ante Rousey) es que en ese entonces ya sabía lo que tenía que hacer para ganar y en esta pelea sé lo que necesito hacer para ganar”, expresó Holm. “Pero soy una peleadora diferente a lo que fui ante Ronda. Eso fue hace tres años y ya soy una peleadora totalmente diferente. Ninguna pelea es igual. Yo solo estoy tomando esta pelea por lo que es ahora”.

Holm tiene ventaja en kickboxing y también en su movimiento de piernas, pero en otros departamentos, como golpeo y pelea a ras de piso, la brasileña es la gran favorita. Nunes no pierde desde 2014 cuando fue noqueada por Cat Zingano.

“No me importa tomar el papel de víctima, me gusta salir y tratar de hacer algo que ninguna otra persona ha hecho”, declaró Holm, de 37 años.

Holm ha estado subiendo y bajando de peso gallo a peso pluma, pero no ha tenido impacto en ninguna división después de que perdió su corona en su primera defensa de peso gallo ante Miesha Tate en 2016.

Otra de las dificultades que tiene Holm en este duelo es que los ánimos de Nunes están por los cielos después de noquear a la que muchos creían invencible, Cris Cyborg. Fue un resultado que no sorprendió a la estadounidense.

“Yo les dije que si iba a decisión iba a ganar Cyborg, pero si terminaba temprano iba a ser un KO. De cualquier manera, cualquiera de las dos iba a poder conectar un golpe de poder y terminar la pelea. No pensé que iba a ser en el primer round o de esa forma, pero también pensé que era una gran opción, ya que las dos son peleadoras fuertes”.

“Ha sido campeona por un buen rato y eso no es fácil de hacer”.

Tristeza por Marta y Brasil

Nunes dijo que se sentía triste por la eliminación de Brasil en octavos de final ante Francia, pero que ahora era aficionada de Estados Unidos. También recordó sus años de futbolista amateur en Brasil, donde jugaba como delantera.

“Jugué en dos equipos en Brasil, quería hacer algo grande en futbol pero mi vida cambió y ahora estoy aquí”, expresó Nunes, quien dijo que ganó algunos torneos cuando era delantera en sus equipos.