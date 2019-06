Excampeón de MMA Rony Jason encabezará velada de LUX en la Ciudad de México

La exestrella de UFC, Rony Jason (14-8), y el mexicano Edgar Díaz (5-3-0) encabezarán la velada de LUX Fight League en la Ciudad de México en El Frontón el 19 de julio.

Asimismo, Hugo ‘Hooligan’ Flores (8-2-0) vuelve a la actividad para medirse a Eriván Pereira (12-1), en una pelea que promete ser explosiva.

Uno de los íconos de TUF Brasil, Rony Jason, debutó en la jaula de LUX en marzo en un gran enfrentamiento frente a su compatriota Diego Lopes y ahora tendrá en frente a un peleador que amasa tres victorias consecutivas.

“Aunque no pude obtener la victoria le dimos a la gente una gran batalla. Ahora regreso para enfrentarme a uno de los peleadores mexicanos en ascenso. Les prometo que esta pelea será recordada por mucho tiempo entre los aficionados”, dijo Rony Jason.

El ‘Espartano’, por su parte, llegará a este compromiso tras acabar con sus últimos tres oponentes en el primer round.

“Debutar ante una estrella del deporte como Rony Jason me tiene muy emocionado. Rony es un veterano del deporte, pero se va a encontrar con un guerrero en su propia tierra. Yo soy sangre nueva y eso lo va a sentir desde el primer intercambio”, sostuvo Díaz.

En otra de las peleas estelares de la noche, Hugo ‘Hooligan’ Flores regresa luego de disputar el título ligero de la organización frente a Ignacio Bahamondes para enfrentarse al veterano Eriván Pereira, quien llega a la capital mexicana con una racha de cinco victorias al hilo, incluyendo un triunfo por TKO frente a Gesias Cavalcante en Brave.

“Esta es mi casa y vengo a demostrar que soy uno de los mejores de la categoría. Pereira es un gran rival, con mucha experiencia, pero yo soy un guerrero y nunca retrocedo. Se va a topar con una muralla y una máquina de golpes, eso lo puedo asegurar”, dijo Flores.

Diego Lopes y Alejandro Mandarina se verán en Monterrey

El Show Center de Monterrey será testigo de una cartelera encabezada por el combate estelar entre el brasileño Diego Lopes y el veterano costarricense Alejandro Mandarina, quienes disputarán el cinturón pluma de la organización.

Lopes llega a esta pelea luego de triunfar sobre el veterano del UFC, Rony Jason, en un combate en el Pepsi Center del World Trade Center en la Ciudad de México.

“Luego de mis dos victorias en LUX creo que llegó la hora de mostrar quién es el mejor peleador de las 145 libras en esta empresa. Mandarina es un gran peleador, pero yo estoy en mi momento y eso no lo podrá cambiar ni Mandarina ni nadie”, dijo el brasileño (16-3) originario de Manaos.

El monarca peso gallo Marco ‘Psycho’ Beltrán se coronó en marzo, al igual que el chileno Ignacio ‘La Jaula’ Bahamondes en las 155 libras, este último en un gran combate frente al nayarita Hugo Flores.

Mandarina, por su parte, debuta en la jaula buscando hacerse con uno de los cinturones de la empresa.

“Diego Lopes no me impresiona, porque su carrera no ha tenido la cantidad de guerras que ha tenido la mía. Somos animales diferentes y cuando sienta mis puños entenderá en el problema que se ha metido”, dijo Mandarina (29-14).

En el combate co-estelar de la noche, Sergio Drako Cossio (19-8-1), se verá las caras con uno de los orgullos del MMA regio como Ricardo ‘El Loco’ Arreola (7-6).

“Es mejor que Arreola se prepare porque será simple. Uno de los dos no acabará la pelea”, dijo Cossio, que en LUX 004 sometió en el primer round a Marcos Beristain.

El ‘Loco’ Arreola, por su parte, sabe que Monterrey es una plaza en donde el MMA es muy popular.

“No hay duda, esta será la pelea de la noche. Yo vengo, como siempre a dejar todo en la jaula. Monterrey es mi patio y aquí nadie la tiene fácil”, sostuvo Arreola.