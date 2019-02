Cynthia Calvillo suma segundo triunfo consecutivo al vencer a Cortney Casey en UFC Fight Night

Cynthia Calvillo venció por decisión unánime a su rival de peso paja, Cortney Casey, en la velada de UFC Fight Night del domingo en Phoenix, Arizona.

Los jueces vieron como ganadora a la mexicoamericana con tarjetas de 29-28, 29-28 y 30-27.

Calvillo (5-1) se adjudicó un segundo triunfo seguido después de haber perdido su invicto en 2017, mientras que Casey sumó su tercera derrota en cuatro combates.

No fue una de las mejores peleas de la noche pero fue más que suficiente para que la mexicana se llevara el triunfo.

Make it 5-1 in the Octagon!@Cyn_Calvillo #UFCPhoenix pic.twitter.com/Kfy08EZ9er