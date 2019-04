Conor McGregor compite en torneo ‘secreto’ de boxeo (video)

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, hizo para de un evento privado de boxeo que no fue anunciado. El irlandés enfrentó el pasado viernes a Michael McGrane en el cuadrilátero del Crumlin Boxing Box.

El evento anual se lleva a cabo al cierre de la Semana Santa. “The Good Friday Boxing Show” busca recaudar fondos para las instalaciones y sus atletas.

McGregor ha estado involucrado en varios problemas con la ley y recientemente había anunciado su retiro de las artes marciales mixtas, pero semanas después anunció su retorno.

RT ConormcGregor5: Conor McGregor TheNotoriousMMA returning to boxing in a match at Crumlin Boxing Club tonight. pic.twitter.com/YaLZwDmC0p