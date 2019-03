Conor McGregor anuncia sorpresivo retiro de las artes marciales mixtas

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter el lunes por la noche, Conor McGregor anunció su retiro de “lo que formalmente es conocido como las ‘artes marciales mixtas’”.

El excampeón en dos divisiones de UFC sorprendió a todos con un “mensaje rápido” en sus redes sociales dejando a todos sorprendidos. Sin dar explicaciones, el peleador solo deseó suerte a sus compañeros de profesión en el futuro.

A través de los últimos años, ‘The Notorious’ ha tenido problemas con la ley, el más reciente fue hace un par de semanas en Miami en el que quitó un celular a un aficionado que trató de tomarle una foto y McGregor reaccionó supuestamente de manera violenta. El peleador fue entonces arrestado.

Todo parecía normal durante el día del lunes en que el agente de McGregor, Audie Attar, promocionaba su aparición en el show nocturno de Jimmy Fallon.

Incluso McGregor hace tres días había promocionado el show.

Este fue el anuncio de McGregor: “¡Hey chicos, un anuncio rápido! He decidido retirarme hoy de este deporte, formalmente conocido como ‘artes marciales mixtas’. Le deseo a todos mis viejos colegas que les vaya bien en la competición. Ahora me uno a mis exsocios dentro de esta empresa, también ya en retiro. ¡Merecidas piñas coladas para mí, amigos!”.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!