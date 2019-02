Combate Américas anuncia cambios en cartelera de Fresno

Combate Américas anunció dos cambios en la cartelera de nueve peleas para el evento “México vs. USA”, el cual será transmitido por Univisión (12 a.m. ET/PT) y UDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT), y en inglés para Estados Unidos y Canadá a través de DAZN (10 p.m. ET / 7 p.m. PT).

El evento será encabezado por el previamente anunciado duelo a peso pactado (150 libras), entre Pablo “El Gallo Negro” Sabori (9-5), de San Luis Rio Colorado, Sonora, México, y el alumno de Urijah Faber, Anthony “The Shark” Avila (17-5) de Sacramento, California, vía Lemoore, California.

También fue anunciado el remplazo del lesionado Evan Solorio de Spokane, Washington, Estados Unidos. Se trata de Iván “Choko” Castillo (17-11), en un duelo de pesos superligeros (165 libras) para la cartelera estelar, contra Daniel “D-Rod” Rodríguez (7-1). Castillo (28) de Ensenada, Baja California, México, viene de una victoria por decisión dividida ante Richie Palomino el pasado 11 de octubre, 2018.

El veterano de ocho años como profesional, Castillo ha conseguido 12 de 16 triunfos por la vía del nocaut o sumisión.