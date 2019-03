Caín Velásquez incursionará en la lucha libre en la velada de Triplemanía XXVII

El peleador de UFC, Caín Velásquez dejará, al menos por el momento, el octágono para participar en la Triplemanía XXVII de la Triple A, según anunció la compañía en su cuenta de Twitter hoy.

El evento se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 3 de agosto.

“Desde que estaba chiquito me gustaba la lucha”, dijo en una conferencia de prensa el peleador mexicoamericano. “Estoy haciendo cosas que me gustan a mí hacer. Ganar, competir y lucha libre es una cosa que yo nunca he hecho. Soy un gran fan de este deporte”.

La decisión de Velásquez llegó por la batalla de palabras que sostuvo con otros luchadores como Psycho Clown y la Parka sobre si en ese deporte los golpes eran “reales”.

