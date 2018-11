Mayweather Jr. ahora dice que la pelea en Japón SÍ se hace

Katsuya Miyagawa / AP

El exboxeador Floyd Mayweather, izquierda, estrecha la mano del japonés experto en kickboxing Tenshin Nasukawa durante una conferencia de prensa en Tokio, el lunes 5 de noviembre de 2018. (Katsuya Miyagawa/Kyodo News via AP) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

El exboxeador Floyd Mayweather, izquierda, estrecha la mano del japonés experto en kickboxing Tenshin Nasukawa durante una conferencia de prensa en Tokio, el lunes 5 de noviembre de 2018. (Katsuya Miyagawa/Kyodo News via AP) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only ** (Katsuya Miyagawa / AP)