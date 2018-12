Andrés ‘Bullet’ Quintana es el gran ganador de $100,000 en la Copa Combate

La noche más esperada de Combate Américas cumplió con una velada llena de acción en la que la Copa Combate dio su segundo ganador en su segunda edición en el Save Mart Center de Fresno el viernes.

El representante de Estados Unidos, Andrés Quintana ganó tras avanzar en cada round y finalmente vencer por nocaut al representante de México, Alejandro Flores.

En las peleas preliminares, Nathan Napolitano cayó en su debut ante Paul Elizondo por sumisión en el segundo round. En las peleas preliminares de reemplazantes, Pablo Sabori venció a Michael Irizarry por decisión, en un combate de un solo round y Gustavo López hizo lo suyo frente Vicente Márquez, cuando lo sometió en el primer y único round.

Paul Elizondo Jr. defeats Nathan Napolitano via Submission (Rear Naked Choke) at 3:52 of R2 #CopaCombate pic.twitter.com/f6reWb6N6P — Combate Americas (@combateamericas) December 8, 2018

La velada oficial de Copa Combate abrió los Cuartos de final con la pelea ente Pablo Villaseca y Daniel Requeijo, en el que el chileno ganó por decisión dividida que le sirvió para avanzar a la siguiente ronda.

Pablo Villaseca defeats Daniel Requeijo via Split Decision (10-9, 10-9, 9-10) and advances to semi finals#CopaCombate pic.twitter.com/cLe1lT51Am — Combate Americas (@combateamericas) December 8, 2018

En la segunda pelea de Cuartos, Bruno Cannetti enfrentó a Joey Ruquet. El argentino salió a trabajar de inmediato y con puñetazos a la cara terminó con el puertorriqueño. Cannetti avanzó de esta forma a semifinales.

En la tercera pelea, el turno era para el regiomontano Alejandro Flores contra el bogotano Jhon Bedoya. El mexicano acabó de gran manera al colombiano al someterlo a los 3:03 y hacer estallar el Save Mart Center de Fresno. Flores avanzó a la siguiente ronda.

Alejandro Flores defeats John Bedoya via Submission (D'arce Choke) at 3:03 of R1 and advances to semi finals #CopaCombate pic.twitter.com/J9sIF9WHUp — Combate Americas (@combateamericas) December 8, 2018

En la última pelea de Cuartos, Andrés Quintana se enfrentó a Marlon Gonzales en una pelea que estuvo muy pareja pero que al final le valió el triunfo al estadounidense.

Previo a las semifinales, los debutantes locales, Albert González y James Porter demostraron una entretenida batalla en la que aunque Porter dominó en gran parte, ‘Big Al’ demostró mucho aguante y corazón. Finalmente la pelea se fue a las tarjetas en la que Porter ganó por decisión unánime: 30-26, 30-25, 30-25.

James Porter defeats Albert Gonzales via Unanimous Decision (30-26, 30-25, 30-25) #CopaCombatepic.twitter.com/LVHX7FjFY1 — Combate Americas (@combateamericas) December 8, 2018

Semifinales

La primera semifinal entre Chile y México se tuvo que definir en las tarjetas. Los jueces vieron como ganador a Flores sobre uno de los favoritos, Villaseca. Flores se llevó el triunfo así: 30-27, 30-27 y 29-28.

Alejandro Flores defeats Pablo Villaseca via Unanimous Decision (30-27, 30-27, 29-28) and advances to Copa Combate final #CopaCombate pic.twitter.com/4ZRHG2Z52U — Combate Americas (@combateamericas) December 8, 2018

La segunda llave de la Semifinal se enfrentaron Argentina contra Estados Unidos. Cannetti tenía la pelea dominada hasta que en el segundo round el ‘Bullet’ Quintana ganó con un nocaut técnico a los 2:05. El referí pareció haberse acelerado para detener el combate y el de Nuevo México pasó a la final entre los abucheos de la gente debido a la controversial decisión.

La gran final entre México y Estados Unidos terminó a favor del ‘Bullet’ Quintana con un codazo a la cara de Flores que lo tumbó para rematarlo con golpes a la cara a los 2:49 del primer round. Quintana cumplió con las expectativas.

Andrés Quintana defeats Alejandro Flores via KO at 2:49 of R1 and becomes the champion #CopaCombate pic.twitter.com/fy9MyRUpFL — Combate Americas (@combateamericas) December 8, 2018

