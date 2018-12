Andrés Quintana advierte que saldrá como una 'bala' en Copa Combate

Por segundo año consecutivo, Combate Américas llevará a cabo Copa Combate en el que ocho peleadores que representarán a sus naciones van por el título del torneo y la bolsa de $100,000.

El mexicano Levy Saúl ‘Negro’ Marroquín fue el ganador del primer evento en 2017, en Cancún, y este viernes, la Copa Combate se trasladó al SaveMart Center (6 p.m., Univision Deportes/DAZN) de Fresno, en donde el representante estadounidense, Andrés Quintana buscará ser el ganador de la segunda versión de esta competencia.

‘Bullet’ considera que de ganar el primer combate contra Marlon Gonzales (14-3-2) no le preocupa pues ya tiene experiencia este tipo de esquema.

“He hecho boxeo, los Golden Gloves, he luchado, jiu-jitsu y otros… ya he estado en este tipo de situaciones con este tipo de formato pero no en artes marciales mixtas”, explicó el peleador. “No es muy diferente realmente. Son cosas en las que nos concentramos durante los entrenamientos. Hemos simulado los rounds de cinco minutos, hacemos la pausa y trabajamos la manera para que mis músculos se mantengan relajados, listos para el siguiente round. Hemos hecho todo lo posible para que esté bien e incluso hemos trabajado con elevación para asegurarnos que mi cardio se mantenga bien”.

Los ocho peleadores están divididos en dos grupos de cuatro, en el que cada pelea será de un round de cinco minutos en el que los ganadores pasan a la siguiente ronda. En las semifinales y la final, los peleadores tendrán tres rounds de tres minutos para conquistar el título y el dinero.

“Con todo esto estoy seguro que puedo pelear uno después del otro sin problemas”, dijo a HOY Deportes Quintana, quien hace parte del Grupo B, en donde la otra llave se encuentra Alejandro Flores (México) contra John Bedoya (Colombia). Por su parte, en el Grupo A, Daniel Requeijo (España) irá contra Pablo Villaseca (Chile) y Joey Ruquet (Puerto Rico) contra Bruno Cannetti (Argentina).

Quintana aseguró que no le impresiona la hoja de vida de su primer rival y ve como favorito para encontrarse con él en la final al representante chileno, Villaseca.

“Sí, él es número uno en Perú, pero la comunidad de artes marciales mixtas de allá no está a la par de los estándares de los Estados Unidos”, dijo el peleador. “Conocemos sus debilidades y trataremos de explotarlos, el tiempo es poco y por eso hay que aprovechar cada segundo”.

