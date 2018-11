Miesha Tate no se identifica con la forma de promover peleas de UFC

La excampeona de UFC y expeleadora Miesha Tate firmó la semana pasada con la compañía de artes marciales mixtas One Championship, para hacer funciones de vicepresidenta. Tate será también comentarista durante las peleas y embajadora de la promotora basada en Singapur.

Tate y su esposo Johnny Núñez, un peleador de MMA, han comenzado a mudarse a Singapur para trabajar en la compañía que también firmó recientemente a Demetrious Johnson y a Eddie Álvarez, excampeones de peso mosca y ligero de UFC, respectivamente.

De acuerdo a una entrevista con MMA Hour, Tate dijo que está decepcionada de la forma en la que UFC y otras compañías han dado prioridad al “teatro y la basura al momento de calentar las peleas”.

“No me identifico ya con eso, ya no”, dijo Tate al hablar con The MMA Hour. “Me encantan las artes marciales y siempre me gustarán, pero prefiero que sean promovidas de un mejor manera, que se trate más de pelear que de hablar basura fuera de la jaula, el ring o el Octágono. Creo que es importante mantener esos valores y pienso que las promociones del occidente se ha convertido en un circo”.

“Creo que como peleadora, atleta y modelo a seguir, no solamente es nuestra obligación, pero es una oportunidad para influenciar a la generación joven y potencialmente cambiar la vida de la gente”, indicó.