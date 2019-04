Kate del Castillo se mete al mundo del MMA como copropietaria de Combate Américas; comienza con show totalmente de mujeres

La actriz mexicana Kate del Castillo ingresó este jueves a los deportes de contacto en Estados Unidos al adquirir acciones de la compañía compañía de artes marciales mixtas (MMA), Combate Américas, en la cual fungirá como copropietaria.

Este movimiento fue parte de una rondad de recaudación de fondos Serie B, en la cual se reunieron $20 millones, de acuerdo a la organización que fue fundada en 2011. Otros inversionistas de la compañía fueron Joe Plumeri, exCEO de Citibank Norteamérica y John Howard, de Irving Place Capital, así como el exembajador de Brasil, Cliff Sobel.

Del Castillo no es nueva en el deporte de contacto, pues acostumbra a estar en eventos deportivos alrededor de Los Ángeles, que incluyen funciones de su amigo, el exboxeador y ahora promotor Óscar de la Hoya, así como el campeón del mundo Saúl Álvarez. En el pasado, Castillo también ha estado presente en shows de Combate Américas como aficionada.

Durante la presentación en Los Ángeles, Del Castillo recibió la bienvenida de su compatriota Alberto del Río, un embajador de Combate Américas y el CEO de Combate Américas, Campbell McLaren.

"Cuando estabamos haciendo la ronda de financiamiento, Kate se enteró y le interesó integrarse como una inversionista. Cuando nosotros nos enteramos de eso le dimos la bienvenida y luego te enteras que es la inversionista es Kate del Castillo es como mi cumpleaños y navidad juntos", dijo McLaren, uno de los fundadores de UFC.

El próximo evento de Combate Américas este este 26 de abril en el evento “Reinas del Combate”, que se realizará en el Galen Center del Centro de Los Ángeles. Será la primera cartelera que se transmitirá en vivo donde las peleas son en la rama femenil, según McLaren.

"Va a ser la primera vez en la historia que se va a presentar una cartelera totalmente protagonizada por mujeres en la televisión. Es la primera vez que se ha hecho esto. Es algo muy grande ver que las mujeres están cargando con todo el show", indicó McLaren.

