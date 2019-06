Dana White dice que se anima a organizar el Justin Bieber vs. Tom Cruise

La semana pasada, el cantante de pop Justin Bieber sacudió las redes sociales cuando retó al actor Tom Cruise por Twitter a un duelo de MMA. El impacto fue tanto en las redes sociales que hasta el amigo de Bieber, la estrella de UFC, Conor McGregor, dijo que se animaría a organizar el duelo.

Pero como el presidente de UFC, Dana White, es experto en aprovechar cualquier circunstancia para hacer dinero, también se hizo voluntario para promover ese descabellado duelo entre Bieber y Cruise, aunque el mismo White reconoció que no está muy seguro que todo este tema sea algo serio.

“No sé si era real o no. Aún no sé si es real”, dijo White durante una entrevista con Guerilla Cross Radio. “Todo mundo está hablando de ello, pero Justin no me ha contactado”.

“Primero que nada, Justin Bieber quiere pelearle a Tom Cruise por cualquiera razón. Realmente dudo que Tom Cruise quiera enfrentar a Justin Bieber. Yo tengo 50. Creo que Tom Cruise tiene 56. No creo que alguien de 56 años quiera enfrentar a alguien”, agregó.

“Pero te digo una cosa, si Justin Bieber quiere enfrentar a Tom Cruise, y Tom Cruise quiere pelearle a Justin Bieber, podemos hablar”, añadió.

En pocas palabras, si hay posibilidad de hacer dinero, White le entra a todo, por bizarro que fuese el enfrentamiento.