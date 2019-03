‘Ghost Pepper’ cumple su sueño de pelear en el extranjero

El californiano Erick González (7-3) siempre ha soñado en pelear en el extranjero y este viernes cumplirá esa meta cuando enfrente al mexicano Alejandro ‘Pato’ Martínez (4-2) en el duelo estelar de Combate Américas en la Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco (7 p.m., DAZN).

La función denominada “México vs. España” será precisamente eso, duelos entre peleadores mexicanos y españoles, con excepción del evento estelar entre ‘Ghost Pepper’ y el ‘Pato’.

“Estoy emocionado porque es la primera vez que voy a viajar a pelear en otro país. Tengo familia que me va a ir a ver a México, familia que nunca me ve porque estoy en Estados Unidos, van a viajar a Guadalajara nada más para verme”, dijo el nacido en el Sur de California, de papá oaxaqueño y mamá toluqueña.

“Quiero pelear en otros países, quiero ver mucho más el mundo, haciendo lo que quiero más hacer”, dijo González, cuya única pelea fuera de Estados Unidos ha sido en Tijuana cuando venció a Marco Antonio Elpidio en 2017.

Por lo pronto, González se necesita recuperar de su derrota por sumisión en septiembre pasado ante Andrés Quintana. Antes de eso, había logrado dos triunfos seguidos ante Elpidio y Danny Ramírez.

La derrota ante Quintana fue ante uno de los mejores peleadores de la división de peso pluma, una categoría por debajo del peso ligero, donde usualmente se desempeña el mexicoamericano.

“El día que perdí todo el peso antes de la pelea, estuve muy cansado. Tenía que dormir como 8 horas después de que terminé. En la pelea, me sentí bien, pero no quiero regresar a 145, no me gusta cómo me sentí”, declaró el nacido en Huntington Park. “Estaba bien en la pelea, pero cuando perdí todo el peso antes de la pelea, no me sentí bien”.

González terminó sometido en 2:41 del primer asalto, una derrota que le hizo trabajar aún más para este combate.

“Estuve en el gimnasio mucho para no tener el mismo error”, dijo el peleador de 27 años de edad.

González tendrá enfrente a Martínez, quien sostendrá su segunda contienda en Combate Américas después de derrotar a Jordan Beltrán en octubre de 2018.

“Hice mucha lucha, estoy preparado para una pelea en el suelo. A Alejandro le gusta ir al suelo, no le gusta estar parado mucho”, declaró González vía telefónica con HOY Deportes antes de viajar a Guadalajara.

González dijo que le gustaría quedarse este año en Combate Américas, pero le gustaría pelear unas cinco o seis veces debido a que a sus 27 años necesita más actividad.

En el evento estelar de pesos ligeros (155 libras), Álvaro ‘Chango’ Herrera (9-6) chocará ante Ignacio ‘Levium Armorum’ Capella (5-1).

En peso gallo (135 libras), Víctor ‘Periquito’ Madrigal (7-2) enfrenta a Zebenzui ‘El Niño Roca’ Ruiz (7-2).

En choque de pesos átomos femeninos (105 libras), Alitzel Mariscal (1-0) se verá las caras con la 12-veces campeona española de judo Vanesa ‘Chiquitina’ Rico (3-4).