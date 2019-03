Combate Américas: campeón José Alday asegura que hasta sueña con el retador Gustavo López antes de revancha titular

José Alday (11-3), conocido por su historia de deportación a México y su ascenso hasta ser campeón de Combate Américas, dijo estar listo para enfrentar a Gustavo López (8-4) este viernes en el Casino del Sol de Tucson, Arizona. La pelea por el título de peso gallo será la estelar de Combate Américas (7 p.m., DAZN) y significará la revancha entre estos dos peleadores, después de que Alday venció a López por decisión dividida en septiembre de 2018.

“Fue una pelea cerrada, yo me llevé la victoria, pero desde esa pelea, el muchacho no ha sido muy humilde, no ha aceptado la derrota. La rivalidad ha crecido. Yo tampoco creo que ganó él, pienso que gané bien”, dijo Alday a HOY Deportes.

De acuerdo a Alday, durante preparación para el combate, observó mucho video de las peleas de López, aunque se ha enfocado en el combate entre ambos.

“Yo creo que ya hasta soñé al cabr... La preparación ahí está”, dijo Alday, originario de Hermosillo, Sonora. “Ya visualicé ganando la pelea de muchas maneras”.

“Cuando me levanten la mano este 29 de marzo no va a ser sorpresa. Ya lo visualicé”, declaró.

Alday dijo que, a diferencia de la primera pelea, espera un duelo más explosivo, con mayor actividad de ambos.

“Quiero terminar la pelea en el primero o segundo round, eso sería lo ideal para mí”, señaló Alday sobre el duelo a tres asaltos. “No quiero dejarle la pelea a los jueces otra vez”.

Alday, de 27 años, comenzó su camino triunfante en Combate con una sorprendente victoria sobre John Castañeda y cuando iba a enfrentar al campeón de Copa Combate, Levy Marroquín, por el cetro de Combate Américas, este último no se pudo recuperar de síntomas severos de influenza. Lopez tuvo que reemplazar a Marroquín de último momento y Alday se llevó el triunfo con tarjetas divididas de 29-28, 30-27 y 28-29.

Alday comentó que ha incrementado su entrenamiento debido a que sabe que “está en la mira de todos”.

“Todos me quieren quitar el cinturón, yo estuve en ese punto una vez”, señaló.

Sobre su historia de inspiración, Alday confesó que ha recibido muchos mensajes privados de gente que ha pasado historias similares a los que vivió el sonorense.

“Es muy importante para mí, como persona, dar buen ejemplo a los muchachos. Decirle a los que regresan a México, que hay que darle duro también, que la vida no se acaba con una deportación, seguir dando buen ejemplo”, dijo el ahora residente legal de Arizona.

“Ahora está de moda haciendo show en redes sociales, para agarrar más atención, pero a mí no me gusta ese rollo, quiero dar buena imagen a los muchachos”.

