Caín Velásquez, sentenciado por su rodilla

El cuerpo le falló a Caín Velásquez y su regreso a los octágonos no duró ni un minuto.

Luego de perder por nocaut apenas a los 26 segundos del primer asalto ante Francis Ngannou (13-3), el dos veces campeón Pesado del UFC aseguró que no fueron los golpes del camerunés los que lo mandaron a la lona, sino una lesión en su rodilla izquierda.

Simplemente sentí que algo estalló y cuando intenté dar otro paso, simplemente falló. La rodilla me falló" — Caín Velásquez, peleador méxico-estadounidense

"(El rival) ni siquiera me tocó. Fue la rodilla, tan pronto como sentí que se doblaba, fue como si no pudiera creer que estuviera sucediendo", afirmó el peleador de origen mexicano en la conferencia de prensa posterior al combate estelar del UFC Fight Night Phoenix.

Velásquez (14-3), quien no peleaba desde el 9 de julio de 2016, cuando noqueó a Travis Browne en el UFC 200, lamentó el arduo trabajo que realizó para reaparecer en las artes marciales mixtas.

"Simplemente no puedo creer que haya sucedido. Haber tenido un gran entrenamiento en el campamento, en verdad, todo lo que dije, lo fuerte que me sentía, todo eso era verdad".

"Al entrar al octágono me sentí muy bien, relajado, y luego di un paso con el pie izquierdo".

"Entrando por su pierna, sentí que me golpeaban en la nuca, pero ni me rozó en absoluto. Ninguno de los golpes me rozó o me hizo daño. Simplemente hice la entrada y fue algo raro lo que pasó con mi rodilla", agregó el peleador méxico-estadounidense.

Aunque no dio una fecha exacta, Velásquez reveló que quiere reaparecer lo más pronto posible en los octágonos.