Amanda vive ‘el día más feliz de su vida’, Cyborg dice tener el corazón quebrado

Cris Justino “Cyborg”, quien perdió su corona de peso pluma ante Amanda Nunes la noche del sábado en UFC 232, dijo sentirse “triste y con el corazón quebrado” tras la derrota en un round en el Forum de Inglewood.

“Sabía que iba a perder algún día, mi primera pelea en MMA la perdí. Es parte del deporte”, indicó la excampeona brasileña que no perdía en 13 años.

Justino fue noqueada durante un intercambio de golpes ante Amanda Nunes, campeona de peso gallo, durante el inicio del combate. “Cyborg” añadió que le molestó que no le dieron el micrófono después del combate para dirigirse a sus aficionados.

“Merecía que me den el micrófono después de que perdí. Para mí, lo más importante es ser campeona en el corazón de la gente”, señaló Justino, quien dijo que quería agradecer a sus aficionados por el apoyo pero los representantes de UFC no lo dejaron. “Me patearon a un lado de la jaula, no fue justo por lo que he hecho por el deporte”.

“Para mí siempre ha sido difícil, nada ha sido fácil para mí, siempre he tenido que ir en contra del sistema”, indicó “Cyborg”.

Por su parte, Nunes dijo que el triunfo del sábado era el momento “que había esperado toda mi vida”.

Para Nunes, la clave del triunfo fue lastimar a su compatriota y explotar su agresividad.

“Esa fue la clave de la pelea, el pegarle y hacer que se vuelva loca y que venga por mí”, indicó.