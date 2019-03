SEÑAL EN VIVO, HORA Y TV: Alday vs. López por título gallo de Combate Américas

Los 18 peleadores, incluyendo el vigente campeón mundial de Combate Américas en peso gallo (135 libras), José "Pochito" Alday (12-3-1) y el retador Gustavo López (9-4-1) se pesaron con éxito para el `Alday vs. Lopez 2' de hoy. El evento de Artes Marciales Mixtas (MMA), será transmitido en vivo para Estados Unidos y Canadá por DAZN (7 p.m. PT), y a través de Univisión (12 a.m. ET/PT) y Univisión Deportes Network (UDN) (9 p.m. PT).

La Pelea

Alday vs. López

Cuándo: Hoy

Hora: 7 p.m.

Señal en Vivo: DAZN

TV: Univision (12 p.m.), Univision Deportes (9 p.m.)

