‘Creepshow’ se suma a la lista de aterradoras atracciones de ‘Halloween Horror Nights’

El original filme ‘Creepshow’, creado por el legendario director George Romero, y la totalmente nueva serie que estrena en el servicio de streaming de Shudder, reimaginado por el aclamado maquillista, director y productor executivo, Greg Nicotero, llega a las celebraciones de Halloween como un aterrador laberinto.

Y es que “Creepshow” aterrorizará a los visitantes cuando este totalmente nuevo laberinto se inaugure en el “Halloween Horror Nights” como parte del famoso evento de noche de Universal Studios Hollywood, que arranca el viernes 13 de septiembre.

Inspirado en la película de culto clásico de 1982 y la original serie de antología de Shudder, este nuevo laberinto invita a los visitantes de “Halloween Horror Nights” pisar dentro de las paginas de ‘comic book’ de ‘Antología’ para experimentar cinco espeluznante cuentos de terror narrados por el ‘Creep’, el nombre esquelético del ‘comic book’.

“Me he asociado con Universal Studios Hollywood y ‘Halloween Horror Nights’ por años y es muy emocionante traer el ‘Creepshow’ a la vida para los fanáticos como parte del icónico evento de este año”, comentó a través de un comunicado Greg Nicotero.

“Me considero muy honrado de haber tenido la oportunidad de trabajar junto con George Romero y muchos otros cineastas innovadores cual me han inspirado. Entonces, poder crear un programa de televisión basado en la película Creepshow, y luego verlo cobrar vida como un laberinto de ‘Halloween Horror Nights’ es una excelente manera de rendir homenaje a este legendario cineasta e introducir esta increíble serie de antología a los fanáticos de antes y a los de hoy”, agregó.

Por su parte, John Murdy, Productor Executivo de “Halloween Horror Nights” dijo que se siente emcionado por traer este clásico de terror a ‘Halloween Horror Nights’ y presentar a nuestros fanáticos la próxima serie de Shudder. “Hemos tenido una larga asociación con Greg Nicotero como parte de ‘Halloween Horror Nights’ y tener la oportunidad de volver a trabajar con su talentoso equipo de efectos especiales en KNB FX aporta un nivel completamente diferente de autenticidad a esta increíble experiencia de laberinto”, dijo en el mismo comunicado.

La atracción captura la esencia del filme original que promocionaba, “the most fun you’ll have getting scared”, (lo más divertido que vas a vivir, asustándote) el aserto de Shudder que “la nueva generación de terror ha resucitado de entre los muertos”, las cinco fábulas aterradoras que aparecen en el laberinto incluyen:

“Father’s Day”:

Hace años, Nathan Grantham, el cruel patriarca de la acaudalada familia Grantham, fue asesinado por su sufrida hija en el Día del Padre. Ahora, el cadáver de Nathan infestado de gusanos ha surgido de la tumba para vengarse de sus herederos…y finalmente reclamar el pastel del Día del Padre.

“The Crate”:

Un conserje desafortunado encuentra una caja de envío olvidada hace mucho tiempo debajo de las escaleras de una sala de ciencias en una pequeña universidad de la costa oeste. Poco sabe él, la caja contiene una bestia voraz que ha estado hibernando durante más de cien años…y acaba de despertarse.

“They’re Creeping Up On You”

El excéntrico multimillonario Upson Pratt vive en un ático en Manhattan, herméticamente sellado “a prueba de gérmenes”, pero aún tiene un problema de bichos. Cuando un apagón en toda la ciudad corta su electricidad, el problema de plagas del Señor Pratt esta a punto de empeorar.

“Gray Matter”

Ritchie Grenadine, un alcohólico y ex trabajador de una fábrica, ingiere sin saberlo una extraña substancia después de beber rápidamente una lata de cerveza barata. Ahora, un hongo extraño se ha apoderado de su cuerpo y apartamento en ruinas…creando en él un hambre insaciable que no puede ser saciado por su cerveza favorita.

“Bad Wolf Down”

Los miembros sobrevivientes de un pelotón del ejercito estadounidense diezmado en el norte de Francia durante la segunda guerra mundial están encerrados en una pequeña cárcel de la aldea esperando al ejército alemán para abrumarlos. Sin embargo, el grupo inteligente tiene un as bajo la manga que los alemanes no esperarán; todos son hombres lobos y esta noche hay luna llena.