Monsieur Periné vuelve a L.A. mientras sigue explorando combinaciones musicales distintas

View this post on Instagram

Hola #LosAngeles, Estamos muy contentos de visitarlos este próximo 19 de Julio!!!! 🎷🎼🎺🎹 . Nos vemos en @elreytheatre a las 9:00 PM (PDT) 🎶🎵🎤 . Ve al link en bio para comprar tus tickets 🎟🎫