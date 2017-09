Conozca las diez carreteras más bellas del mundo

Usted disfruta de viajar, pero no le gusta ir con un grupo en un tour, o en transporte público, y prefiere rentar un carro e ir a la aventura, hay ciertas rutas en carretera extraordinarias que en algunos casos, y pese a sus dificultades, nos ofrecen hermosos e inolvidables paisajes que nunca pudieras olvidar.

La originalidad de algunas de estas vías de asfalto nos sumerge en escenarios vertiginosos en los que la emoción se confunde con las señales y las largas distancias.

Vamos a disfrutarlas ya que les propongo que me acompañen a recorrer las 10 carreteras más hermosas del mundo:

1. Ruta 66 (Estados Unidos)

Utilizada por los emigrantes desde los años 30 fue descatalogada como ruta principal en los ochenta con creación de autopistas paralelas. Sobreviven diversos tramos en Illinois, Arizona, Nevada o California en las que escuchar de fondo la música de Easy Rider, Elvis Presley y detenerse a comer en un clásico bar de carretera que tantas veces nos ha mostrado Hollywood.

Recorrerla es todo un sueño americano, fundiendo el asfalto entre Chicago y Los Ángeles a través de casi 4000 kilómetros por los que transcurre la conocida como “principal calle de América”.

Hoy se puede ver a grupos de retirados viajando en grupos con sus Harley, recordando sus tiempos de glorias.

Carretera del Karakórum. Carretera del Karakórum.

2. Carretera del Karakórum

De Pakistán a China sobrepasando los cuatro mil metros de altura en muchos de sus tramos nació hace más de treinta años la Karakorum Higway. Es una de las rutas escénicas más deslumbrantes del planeta, con la cordillera de Karakórum y picos como el K2, el segundo más elevado del mundo, soplando sus vientos de una de las secciones del Himalaya que hacen vibrar a los viajeros que la recorren.

Unos 1200 kilómetros que recorren los históricos senderos de la Ruta de la Seda. El espíritu de Marco Polo y tantos otros acompañan a los valientes conductores que completan su recorrido, ya que no todos se adentran en ciertas zonas donde la seguridad no esta del todo garantizada.

3. La escalera del Troll, Noruega

Trollstigen es una colección de pendientes y curvas que nos aproximan a los fiordos y otros paisajes imposibles de Noruega. Sólo podría haber sido hecha para los trolls o criaturas del bosque, porque no todos los vehículos son capaces de recorrer sus estrecheces.

Once giros de horquilla, una pendiente aproximada del 9% y la convicción de que los conductores se hallan delante de unas panorámicas asombrosas.

Como los noruegos están en todo y son conscientes de su potencial turístico han habilitado varios miradores para fotografiar semejante belleza.

La ruta de la muerte, Bolivia. La ruta de la muerte, Bolivia.

4. La ruta de la muerte, Bolivia

Ya la he nombrado entre las diez carreteras más peligrosas del mundo, pero no deja de ser impactante y bella. De La Paz a Los Yungas se transita en un solitario carril para los que no tienen miedo a estos peligros.

El camino a Los Yungas se lleva a casi cien víctimas al año en sus 80 kilómetros de extensión en el que pasa de la nieve perpetua de la cima al clima tropical del final. Son más de 3600 metros de desnivel y pendientes en las que uno siente vértigo con sólo mirarlas.

Algunos tramos, y dada su fuerte peligrosidad, no admiten vehículos a motor y son las bicicletas quienes transcurren este camino no apto para quienes tengan miedo a las alturas.

5. Ruta Nacional 40, Argentina

Para los argentinos la Ruta Nacional 40 es todo un orgullo, como es su fútbol, su tango, su dulce de leche y el mate, ya que durante 5301 kilómetros recorre el país de arriba a abajo por la Cordillera de los Andes.

Es la ruta más alta de América y la segunda del mundo, después de la del Himalaya en Asia.

En longitud, altura y puntos destacados entre La Quiaca y Cabo Vírgenes, con 21 parques naturales entre medias, es posiblemente una de las carreteras más maravillosas para transitar.

La Guoliang Tunnel Road. La Guoliang Tunnel Road.

6. Guoliang Tunnel Road

En China hay numerosas carreteras y rutas que hacen suspirar, pero aún hay una más espectacular que todas.

Se la conoce como Guoliang Tunnel Road y es una carretera que recorre una montaña agujereada como un queso que a vista de pájaro parece absolutamente irreal. Son sólo 1´2 kilómetros, pero que valen por más de mil, no sin un toque de adrenalina en su recorrido.

7. Carretera Transfăgărășan (Rumanía)

También nombrada entre las más peligrosas, no deja de ser una de las más bellas. La ruta de Valaquia a Los Cárpatos fue encargada por el ex dictador Ceaucescu, para habilitar un paso por las montañas por razones militares. Tiene 90 kilómetros y pasa junto a los dos picos más altos de Rumanía, el Moldoveanu y el Negoiu.

La velocidad media de los vehículos que la recorren no pasa de los 40 km/h y entre octubre y junio suele estar cerrada a causa de la nieve. Aunque precisamente la nieve es la menor de las dificultades con las que se encuentran unos conductores que requieren de destreza para hacerla por completo.

8. Ocean´s Highway (Florida, USA)

A quien no le gustaría transitar y tener al mar Caribe de lado. Esta carretera construida para unir los cayos de Florida terminando en Key West es una de las más hermosas y placenteras por recorrer.

Como también lo es la CA 1 en California, esta ruta por los cayos de la Florida, sea la carretera escénica más impresionante y recomendable para todo tipo de conductores.

Se llega a confundir la sensación de estar en tierra o en las aguas cristalinas del océano y detenerse es una obligación. Cuenta con 48 puentes, uno de ellos capaz de cubrir nada menos que siete millas de distancia.

Termina en Key West, una ciudad que merece la pena visitar, Hemingway tenía su residencia permanente, siendo conocida por ser el punto final del este de los Estados Unidos.

CA1 California CA1 California

9. La ruta circular de Islandia

Dada la orografía de Islandia, donde la tierra aún late y se deja escuchar, la mejor forma de recorrerla es a través de una carretera circular. La Road 1, Ring Road o en islandés Þjóðvegur 1 pasa por algunos de los mejores atractivos naturales y, por tanto, turísticos del país.