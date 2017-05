¿Cómo afectará a los clientes la mudanza en las terminales de LAX de la aerolínea Delta?

A partir de este viernes 12 de mayo la linea aérea se reubicará en las Terminales 2 y 3 desde las Terminales 5 y 6 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El cambio se hará en la noche de ese día y se espera que se complete durante las primeras horas de la mañana del miércoles 17 de mayo.

Una vez finalizada, Delta y Los Angeles World Airports (LAWA) habrán realizado uno de los mayores movimientos de terminales en la historia de la aviación comercial. A través de un comunicado, la linea aérea ha sugerido que los viajeros que se desplazen a otos destinos durante la mudanza deben informarse con anticipación en el sitio web de la aerolinea.

Esta reubicación afectará directamente a 15 aerolíneas durante el período de traslado de toda la semana y un total de 21 aerolíneas se estarán trasladando a diferentes terminales. Establecen que este movimiento es un anticipo del proyecto Delta Sky Way en LAX, un plan que implicará la inversión de 1.900 millones de dólares de Delta para modernizar, actualizar y conectar las Terminales 2, 3 y la Terminal Internacional Tom Bradley en LAX durante los próximos siete años.

Cortesía Los cambios serán de la terminal 5 y 6 a las terminales 2 y 3 en LAX. Los cambios serán de la terminal 5 y 6 a las terminales 2 y 3 en LAX. (Cortesía) (Cortesía)

"Nuestro futuro en Los Ángeles es brillante con nuestro plan de inversión de 1,9 mil millones de dólares para el Delta Sky Way en LAX, una asociación público-privada sin precedentes a través de la cual Delta llevará a cabo el segundo mayor proyecto privado de infraestructura en la cuenca de Los Ángeles y reconstruirá completamente las Terminales 2 y 3", dijo Ranjan Goswami, vicepresidente de Delta para Ventas en la Región Oeste a través del comunicado. "Pero primero, tenemos que mudarnos a nuestro nuevo hogar. Delta ha planeado este movimiento por casi un año y estoy seguro de que nuestro equipo hará esto lo más fácil posible para nuestros clientes. Pero también necesitamos que nuestros clientes estén preparados si viajan durante la reubicación", agregó.

"El equipo 'LAX on the MOVE' continúa planeando y realizando la cuenta regresiva hacia el 12 de mayo", dijo el presidente de Los Angeles Board of Airport Commissioners, Sean Burton. "Cuando la Junta aprobó un nuevo contrato de arrendamiento y licencia para Delta Air Lines el verano pasado, la principal de nuestras prioridades fue mejorar la experiencia de los huéspedes en LAX. Los planes de Delta para las Terminales 2 y 3 encajan en esta visión y nos acercan un paso más al LAX del mañana", señaló.

"Todo se reduce a que nuestros clientes sean informados y tomen las medidas necesarias para asegurarse de que están en el lugar correcto en el momento adecuado para tomar sus vuelos", dijo la directora ejecutiva de LAWA, Deborah Flint. "Durante la reubicación y en las semanas siguientes, se recomienda a los pasajeros que realicen su check-in en línea, impriman o descarguen las tarjetas de embarque y comprueben la información de la terminal y de la puerta antes de llegar a LAX. También deben llegar al aeropuerto antes de lo normal. Una vez en LAX, los pasajeros deben verificar el estado del vuelo y la puerta en las tablas de información de vuelo de cada terminal para asegurarse de que están en la ubicación correcta", comentó.

Durante los días de reubicación, Delta operará desde varias terminales. Por ejemplo, el sábado 13 y el domingo 14 de mayo operará en las Terminales 3, 5 y 6. El lunes 15 y martes 16 se sumará la terminal 2; y el miércoles 17 de mayo comienzan a operar únicamente desde las Terminales 2 y 3.

Entre las recomendaciones que hace la aerolínea es verificar la información de su terminal y puerta antes de llegar a LAX. Los clientes de Delta pueden usar la aplicación Fly Delta app o delta.com (www.delta.com/skywayatlax) y reconfirmar la información cuando lleguen al aeropuerto tres horas antes para salidas domésticas y cuatro para salidas internacionales.

Si tiene dudas, cientos de empleados y voluntarios ubicados en las terminales asitirán a los viajeros y ellos vestirán chalecos verdes brillantes que dirán “Ask Me” (pregúntame)

Es natural que estos cambios generen en los viajers ciertas incomodidadaes y es por ellos que luego que pasan los puntos de seguridad, la aerolinea le ofrece un momento de relajación con masajes gratuitos, espacio para meditación y una suscripción de un mes a este espacio, agua con pepino, aplicación de rema hidratante de Kiehl’s, degustaciones de jugos y descuentos para futuras compras, entre otras bondades.

Estos espacios de spa estarán disponibles en la Terminal 5 del 13 al 16 de mayo, en la Terminal 3 del 13 al 17 de mayo y en la Terminal 2 el 17 de mayo de 8 am a 1 pm. Las barras Kind y los jugos estarán disponibles en las Terminales 2, 3, 5 y 6 todos los días de la mudanza.

Los Delta Sky Clubs estarán disponibles durante la semana de la reubicación y en la Terminal 5 permanecerá abierto hasta el final de las operaciones programadas el 16 de mayo. La ubicación del Delta Sky Club en la Terminal 2 abrirá el 13 de mayo y la ubicación en la Terminal 3 abrirá el 17 de mayo. La instalación de check-in ubicada en la Terminal 5 permanecerá abierta hasta el final de las operaciones programadas el 16 de mayo. Después del 16 de mayo, Delta ofrecerá temporalmente espacio de check-in dedicado en la Terminal 2 mientras se completa una experiencia Delta One a largo plazo.