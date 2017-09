El virus del Nilo ha matado a 8 californianos este año. En algunas partes del condado de L.A. el riesgo es muy alto

Julie Shepherd terminó en el hospital a principios de este mes después de que su vecina la encontró en el piso de su casa de West Covina, incapaz de moverse. Shepherd, de 84 años, estaba paralizada y había perdido la capacidad de hablar. Los médicos diagnosticaron que tenía la enfermedad del virus del Nilo Occidental.

Los seres humanos contraen el virus a través de una picadura de mosquito. No hay vacuna o cura para la enfermedad, por lo que la familia de Shepherd sólo podía esperar para ver si se recuperaba por su cuenta.

"Aparte de tratar los síntomas, no hay tratamiento", dijo Halie Griffin, la nieta de Shepherd. "[Los médicos] nos dijeron que dentro de 10 a 15 días podríamos ver qué pasaba, si mejoraba o no".

Shepherd no pudo luchar contra el virus y murió el lunes.

El virus del Nilo Occidental ha matado a tres personas en el condado de Los Ángeles este año. Es la enfermedad más mortal transmitida por mosquitos en California. Aunque la mayoría de las personas con el virus del Nilo Occidental no tienen síntomas, un pequeño número desarrollará daño cerebral que puede ser permanente y/o fatal.

Los Angeles Times Una fotografía de Julie Shepherd en la repisa de la casa de Shepherd en West Covina. (Patrick T. Fallon / Los Angeles Times) Una fotografía de Julie Shepherd en la repisa de la casa de Shepherd en West Covina. (Patrick T. Fallon / Los Angeles Times) (Los Angeles Times) (Los Angeles Times)

Los funcionarios del condado están advirtiendo a los residentes que tomen precauciones para prevenir picaduras de mosquitos, especialmente desde que los casos del Nilo Occidental tienden a ser más altos en septiembre.

"Todo el mundo necesita preocuparse", dijo el doctor Benjamin Schwartz, subdirector del programa de enfermedades contagiosas del departamento de salud pública del condado de L.A. "Esta es realmente la temporada alta para el virus del Nilo Occidental en el condado de Los Ángeles".

Varias comunidades en el condado de L.A. son hogar de personas que han contraído el virus, así como de los mosquitos que lo transmiten.

Pero los residentes de Los Feliz, Glendale, Atwater Village y el Valle de San Fernando están en peligro este año, dicen los expertos, porque se han reportado numerosos casos en esas áreas.

"Si hay un caso en una ciudad, es muy probable que habrá otros casos en esa ciudad en el próximo mes", dijo Schwartz.

El virus del Nilo Occidental aparece en California cada año, pero a menudo recibe menos atención que las nuevas enfermedades, como Zika, en parte porque ha sido una amenaza constante. Ha habido casos del West Nile, cada año durante los últimos 15 años.

El virus del Nilo Occidental vive en aves y los mosquitos se infectan cuando muerden esas aves. Los seres humanos contraen la enfermedad cuando son mordidos por esos mosquitos.

A nivel nacional, la gente suele enfermarse en el verano cuando las poblaciones de mosquitos aumentan y disminuye en el invierno cuando los mosquitos se reproducen. El Nilo Occidental ha sido diagnosticado en 48 estados este año, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.

En California, se ha descubierto que 174 personas han tenido este año el virus del Nilo Occidental, incluyendo ocho que han muerto, según datos estatales divulgados el viernes. Al final de la temporada del año pasado en el Nilo Occidental, 442 personas habían caído enfermas y 19 habían muerto.

La mayoría de las personas que se enferman con el West Nile no tienen ningún síntoma o sufren por unos días de fiebre, vómitos o una erupción cutánea. Pero una de cada 150 personas desarrolla serios problemas, incluyendo hinchazón del cerebro o meningitis, pérdida de visión, coma o parálisis que puede durar varias semanas - o convertirse en permanente.

Las personas mayores de 50 años o cuyos sistemas inmunológicos están debilitados, tienen más probabilidades de sufrir estas graves consecuencias, pero cada año algunos jóvenes también los experimentan, dijo Schwartz.

Shepherd desarrolló esa forma severa de Nilo Occidental, llamada enfermedad neuroinvasiva.

Griffin dijo que su abuela era una activa mujer de 84 años que vivía sola en una casa en West Covina. Ella nunca había tenido un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular o cáncer. Ella tomaba clases de tai chi y clases de aeróbic acuático cada semana.

Dos semanas antes de su hospitalización, se quejó de estar cansada, dijo Griffin, pero su familia no le dio mucha importancia.

"'Abuela, tienes 84 años, siéntete libre para tomar una siesta por la tarde", recordó Griffin, de 37 años.

Pero entonces Shepherd dejó de contestar su teléfono. Cuando su familia no pudo localizarla, le pidieron a una vecina que entrara en la casa, donde encontró a Shepherd acostada en el piso y desorientada. Horas más tarde, Shepherd era incapaz de moverse y parecía como si no pudiera reconocer a la gente, dijo Griffin.

Las pruebas resultaron positivas del virus del Nilo Occidental.

Pastor tenía un jardín en su patio trasero, que podría haber criado mosquitos. Funcionarios de salud también han encontrado mosquitos que dieron positivo para el virus del Nilo Occidental en un parque cerca de su casa. "Cada año hay mosquitos en cada ciudad en el Valle de San Gabriel con el virus del Nilo Occidental", dijo Jason Farned, gerente de operaciones del Distrito de Control de Mosquitos y Control de Vectores del Valle de San Gabriel.

Griffin dijo que desde que su abuela se enfermó, ha estado hablando con sus amigos y vecinos sobre el Nilo Occidental. Muchas personas nunca han oído hablar de esa enfermedad, o no saben que puede ser fatal, dijo. "Definitivamente no es algo nuevo, pero por alguna razón la gente no entiende lo frecuente que es", dijo. "No lo hice hasta que le sucedió a mi abuela".

Los funcionarios de salud dicen que aunque 80 casos del virus del Nilo Occidental se han divulgado en el condado de Los Ángeles este año, el número verdadero probablemente es de millares, puesto que la mayoría de la gente no exhibe ningún síntoma y no va a un médico para hacerse la prueba.

¿Dónde está el mayor riesgo en el condado de L.A.?

Funcionarios de salud dicen que las ciudades donde la gente ya ha caído enfermo es más probable que tengan más casos en los próximos meses, dijo Schwartz. Casos del Nilo Occidental han sido reportados en el Valle de San Gabriel, el Valle del Antelope, el área de Pomona, Torrance, el Valle de San Fernando, Glendale y Los Feliz.