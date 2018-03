Cinco razones por las que necesita ponerse en forma ahora, antes de que sea demasiado tarde

Cuando usted está en sus 20 y 30 años, puede ser sorprendentemente fácil encontrar razones para posponer el ejercicio. (Después de todo, “Game of Thrones” (Juego de Tronos”) no hace ningún reparo en los excesos). “Game of Thrones” es una serie conocida por la crueldad con la que describe a sus personajes, repite escenas cargadas de violencia, malos tratos inhumanos y excesos degradantes que supuestamente estarían inspirados en la vida real.

Pero quedarse pegados al sofá en sus años más jóvenes puede conducir a problemas de salud en años posteriores, y eso es una muy poderosa razón para atarse las zapatillas Nike.

He aquí un vistazo a algunas de las últimas investigaciones sobre los beneficios de ponerse en forma ahora, y luego apegarse a ellos, a medida que usted envejece:

ES BUENO PARA EL CEREBRO

Un estudio reciente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston encontró que las personas de entre 30 y 40 años que participan en el ejercicio cardiovascular regular, y continuaron trabajando a medida que envejecían tenían un mayor volumen cerebral 20 años más tarde que las personas que no hacían ejercicio; potencialmente, estos sujetos sedentarios están arriesgándose al deterioro cognitivo y las enfermedades. “Jóvenes y adultos de mediana edad no piensan acerca de cómo sus decisiones afectan a su comportamiento al cerebro, pero más investigación liga una relación entre los hábitos saludables tempranos o en la primera mitad de la vida y la salud cerebral en el futuro”, dice el autor del estudio Nicole Spartano.

MANTIENE SU MEMORIA AGUDA

Investigación de la Academia Americana de Neurología encontró que la participación en actividades vigorosas como aeróbicos, ejercicios de calistenia o practicar una caminata ligera o el yoga pueden retrasar el envejecimiento del cerebro por unos buenos 10 años y preservar la memoria, permitiéndole completar tareas de forma rápida en sus años dorados.

LO ALEJA DE LOS DOLORES Y MOLESTIAS

Un estudio de estado de Humboldt y la Universidad de Colorado muestra que las personas mayores que corren tres veces a la semana durante 30 minutos producen más mitocondria, esto es, los orgánulos celulares encargados de suministrar parte de la energía necesaria para la actividad celular (respiración celular), lo que permite un movimiento del cuerpo más eficiente y libre de dolor, como al caminar, a lo largo del resto de su vida diaria. Los ancianos activos que participaron en el estudio en realidad probaron tener la misma capacidad para caminar al nivel de funcionalidad que las personas de 20 años.

PODRÍA AYUDARLE A VIVIR MÁS TIEMPO

¿Hace tres entrenamientos a la semana? Es posible que desee aumentar a seis sesiones de 30 minutos por semana. Un estudio publicado por la revista médica BMJ dice que este simple cambio se asocia con la reducción de hasta un 40%, el riesgo de enfermedades en los hombres.

SUS MÚSCULOS SE LO AGRADECERÁN MÁS TARDE

Una investigación de la Universidad de Tokio encontró que un hábito de ejercicio regular en sus años medios es una herramienta poderosa contra la sarcopenia o pérdida degenerativa de masa muscular y fuerza al envejecer o al llevar una vida sedentaria, lo que ocurre en la mayoría de personas mayores de 65 años.