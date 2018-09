Es difícil para los adultos mayores encontrar trabajo

El conductor del autobús de MTS, Tom Middleton, de 66 años, que tenía una carrera como ingeniero de software, espera en el semáforo de Clairemont Mesa Boulevard en San Diego mientras conduce su ruta hacia Escondido. Middleton consiguió el trabajo hace tres años después de no poder encontrar un trabajo estable con un salario digno. (Hayne Palmour IV / San Diego Union-Tribune)

El conductor del autobús de MTS, Tom Middleton, de 66 años, que tenía una carrera como ingeniero de software, espera en el semáforo de Clairemont Mesa Boulevard en San Diego mientras conduce su ruta hacia Escondido. Middleton consiguió el trabajo hace tres años después de no poder encontrar un trabajo estable con un salario digno. (Hayne Palmour IV / San Diego Union-Tribune)

Con una maestría en ciencias de la computación y 30 años de experiencia trabajando para compañías de tecnología, Tom Middleton tenía pocas dudas de que pronto encontraría empleo luego de perder su trabajo hace una década como gerente de ingeniería de software en Kyocera en San Diego. Qué equivocado estaba. Después de dos años de presentar más de 300 solicitudes para trabajos técnicos, con solo una ocasional entrevista cara a cara, Middleton, que entonces tenía 59 años, se convenció de que su edad era un obstáculo. Oía comentarios como "Estás sobrecalificado" y "No podemos pagarte a lo que estás acostumbrado". A medida que había menos dinero, se perdieron los pagos de la casa y se agotaron los ahorros 401 (k), tomó trabajos de salario mínimo en Target y Walmart y probó suerte en la preparación del impuesto. En un capricho, solicitó un trabajo como conductor de autobús, y fue contratado, ganando menos de la mitad de su salario de seis cifras. "Tuve algunos días en los que solo quería arrastrarme en un hoyo", dijo Middleton, de 66 años, sobre su búsqueda de trabajo. "Pensé que sería una ganga para alguien, pero ellos no lo vieron de esa manera. Ahora entiendo cómo funciona el mundo y no beneficia a las personas mayores". Empleos en el sector de la medicina y tecnología son los mejor pagados... Dado que la proporción de baby boomers en constante crecimiento está optando por trabajar más allá de sus años de jubilación en comparación con generaciones pasadas, los desafíos de permanecer empleado o reincorporarse a la fuerza de trabajo a una edad más avanzada, incluso en el apretado mercado laboral actual, no necesariamente han disminuido. Ya sea demostrable o no, persisten las percepciones de discriminación por edad en la contratación, como lo demuestran las encuestas recientes en las que una gran parte de los trabajadores declaran haber experimentado o presenciado discriminación por edad. E incluso cuando los datos del Departamento del Trabajo muestran que más personas de 55 años y más están más empleadas que nunca y tienen una menor tasa de desempleo, 3,1 por ciento en comparación con 3.9 por ciento de todos los trabajadores, permanecen sin trabajo más tiempo que sus pares más jóvenes cuando pierden un trabajo. Su salario por hora también comienza a disminuir a medida que ingresan a los 60 años, independientemente de la educación que tengan. "Estamos viviendo más tiempo. Estamos viviendo más saludables. Queremos trabajar", dijo Susan Weinstock, vicepresidenta de resiliencia financiera de AARP. "Tenemos esta escasez de mano de obra, y escuchamos sobre la escasez de habilidades. Los trabajadores mayores pueden satisfacer esas necesidades si los empleadores se abren a la idea de que un trabajador de mayor edad podría ser exactamente lo que necesita. No pienses solo en los estereotipos sino en las personas individuales". El director ejecutivo de RetirementJobs.com, Tim Driver, dijo que estaba motivado para comenzar la empresa hace 12 años, en parte, después de que su padre, que entonces tenía alrededor de 60 años, perdió su trabajo en el banco y posteriormente fue reemplazado por alguien 10 años menor. "Pensé que esto no era correcto y quise tomarlo no como una empresa, sino como una pasión por el envejecimiento en el lugar de trabajo", dijo Driver, anteriormente empleado en AOL y salary.com. Desde que comenzó el sitio, Driver dice que se mantiene a flote por la alta tasa de renovación entre los 7200 empleadores que han publicado ofertas de trabajo en el sitio, más de 160 mil se actualizan diariamente. La compañía también certificó que 100 empleadores más grandes, desde Home Depot y Marriott International hasta Scripps Health, son amigables con la edad, dice Driver. La mayoría de las recomendaciones para prevenir caídas no son complicadas y son gratis... "Las listas son evidencia de que hay interés en los trabajadores mayores y, particularmente, en el ciclo laboral en el que nos encontramos, donde hay más demanda que nunca", dijo Driver. "Pero eso no significa que no haya un problema en Estados Unidos donde los empleadores creen que los trabajadores de más edad son lentos, tienen problemas, no están actualizados con la tecnología y son más caros". ¿Por qué trabajar más tiempo? Los cambios demográficos y la compensación para los estadounidenses mayores han estado cambiando el panorama de la jubilación desde la década de 1990. En una reversión de una tendencia de décadas hacia la jubilación anticipada, los trabajadores de más de 55 representaron el 22.4 por ciento de la fuerza de trabajo de Estados Unidos en 2016, frente al 12 por ciento 20 años antes, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Para el año 2026, cuando los baby boomers hayan alcanzado las edades de 62 a 80 años, se espera que esa proporción aumente al 25 por ciento. La participación de la fuerza de trabajo también se ha incrementado notablemente, con cerca del 40 por ciento de las personas de 55 años o más trabajando o buscando trabajo activamente en la actualidad, en comparación con el 30 por ciento en 1996. Una encuesta del año pasado realizada por el Centro de Estudios de Retiro de Transamerica descubrió que más de la mitad de los encuestados dijeron que planean trabajar después de los 65 años o que no planean jubilarse. Los economistas ofrecen múltiples teorías sobre lo que está impulsando a las personas a trabajar por más tiempo, incluida la mejora de la salud, la educación superior y un cambio hacia empleos menos exigentes físicamente. La eliminación gradual de las pensiones tradicionales de los empleadores y un aumento correspondiente en los planes 401 (k) más volátiles también han desalentado las jubilaciones anticipadas. Al mismo tiempo, un aumento en la edad de jubilación total de la Seguridad Social (ahora de 66 y en aumento) ha inducido a más personas a permanecer en la fuerza de trabajo por más tiempo al recompensarlos con pagos mensuales más altos.

"Hay un grupo completo de personas que nunca se han recuperado realmente de la Gran Recesión", dijo Weinstock de AARP. "Si sus cuentas de jubilación recibieron un golpe en ese momento, solo han pasado 10 años, y lleva una vida construir esas cuentas de jubilación". Los trabajadores de 55 años o más han sido el segmento de más rápido crecimiento de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos desde 1996, y se espera que esa tendencia continúe hasta el 2026, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Al mismo tiempo, no se prevé que las tasas de crecimiento de los grupos de edad más jóvenes aumenten demasiado en la próxima década. A pesar de que la necesidad de estabilidad financiera está empujando a la edad de jubilación más alta, hay algunas personas a las que simplemente les gusta su trabajo y no están listas para dejar de trabajar, dijo Gary Burtless, investigador principal en estudios económicos de Brookings Institution. "Solo mira el tipo de personas que, incluso en sus 80 años, retrasaron su retiro. Tienen doctorados, postgrados, hay un puñado más grande de baby boomers que tienen esas credenciales que las generaciones anteriores ", dijo. "Sí, algo de esto (trabajar más tiempo) se debe a la privación financiera, pero a muchas personas les gusta trabajar y comprenden los beneficios financieros de hacerlo". Más tiempo sin empleo Susan Arth, de 63 años, ha trabajado como consejera vocacional por más de 15 años, incluido que recientemente trabajó a tiempo parcial para el sitio web de Outplacement en línea Careerminds y en Palomar College. Ella también opera su propio negocio de consultoría. Debido a la necesidad de un trabajo a tiempo completo, recientemente solicitó un puesto de desarrollo de personal en una startup local después de que se cortaran sus horas en Palomar. Durante una entrevista telefónica, se le preguntó cómo podía relacionarse con la fuerza laboral milenaria de la startup debido a su edad. Arth nunca había revelado su edad, pero cree que el representante de recursos humanos lo descubrió en su perfil de LinkedIn. "El desarrollo del personal se trata de la persona, no de mí", dijo Arth, que ha estado buscando trabajo desde junio. "Pero el progreso de esta posición se detuvo en ese punto". Ella solicitó otro trabajo de orientación profesional en el que cree que su edad le impedía obtener una entrevista. A medida que las semanas se convierten en meses, Arth tiene una "sensación de hundimiento de que no voy a poder tener la carrera que soy capaz de tener y que aún quiero". Como Arth aprendió rápidamente, encontrar trabajo a una edad más avanzada puede ser un proceso frustrantemente largo. En promedio, los trabajadores mayores permanecen desempleados por más tiempo que los trabajadores más jóvenes: alrededor de 37 semanas para las personas de más de 55 años en comparación con las 25 semanas para los trabajadores de 35 a 44 años, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del 2017. Los datos salariales reunidos por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta también muestran el salario promedio por hora para los trabajadores a tiempo completo que comienzan a disminuir después de los 60 años en todos los grupos educativos. Sin embargo, esas estadísticas son solo para empleados a tiempo completo y, por lo tanto, no reflejan el trabajo a tiempo parcial que suelen realizar muchos trabajadores de más edad, ya sea por elección o por necesidad. Después de 35 años en la industria de la construcción, David Sapper, que ahora tiene 64 años, dijo que sintió como un "golpe en el estómago" cuando perdió su trabajo de administración altamente remunerado como parte de un movimiento de reducción hace siete años. Reconociendo que tendría que conformarse con un salario muy por debajo de su salario anterior de seis cifras, pasó casi un año buscando trabajo antes de tomar un trabajo que nunca podría haberse imaginado. Durante los últimos seis años, Sapper ha sido un conductor de caravanas para el Zoológico de San Diego Safari Park, acompañando a los visitantes en recorridos de dos horas que incluyen vistas de primer plano de jirafas, rinocerontes y antílopes. Desde que se unió al parque, ha trabajado hasta casi 40 horas a la semana, ganando entre 45 mil 50 mil dólares al año, dijo. Sapper reconoció que el trabajo de su esposa como administradora de escuela le permitió recibir una importante reducción de sueldo, pero también dijo que trabajar en Safari Park ha significado mucho menos estrés en su vida. "Hubo un tiempo en el que me dije: 'Dave, es posible que tengas que conseguir ese trabajo en Target o algo por el estilo'", recordó Sapper sobre su búsqueda de trabajo. "Pero con este trabajo, ahora puedo finalmente dormir por la noche e ir a trabajar feliz y no estar saliendo por la puerta temiendo cómo voy a compensar el medio millón de dólares recargados en un trabajo de construcción". Ellyn Terry, especialista en política económica del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, conjeturó que una de las razones de la disminución del salario que algunos trabajadores como Sapper ven a medida que envejecen puede tener que ver con productividad. "Hay una teoría económica que dice que la productividad principal disminuye casi al final de nuestras carreras", dijo. "Y la productividad generalmente se asocia con los salarios; es decir, cuanto más pueda producir, más le pagarán. Los salarios más bajos entre las personas mayores también pueden reflejar que las personas cambien a trabajos menos intensivos". Sin embargo, ella está menos convencida de que los datos sugieran discriminación por edad. "Un economista argumentaría que la discriminación por edad no debería existir, que cuando un empleador quiere la mejor persona al mejor precio, no quiere usar la edad, a menos que esté relacionado con otra cosa relacionada con la productividad del trabajador y no tenga nada más para continuar ", dijo Terry.

"Probablemente no sean discriminadores ante la edad". Demostración de discriminación por edad Greg Locke, de 60 años, dijo que vio señales de parcialidad mientras buscaba trabajo recientemente. Después de 21 años en la Infantería de Marina, Locke obtuvo una maestría en administración de negocios de la Universidad Estatal de San Diego y comenzó una segunda carrera trabajando para el Condado de San Diego a principios de la década de 2000. En junio del año pasado, se retiró como gerente de proyectos de desarrollo de telecomunicaciones de bienes raíces, se tomó unos meses de descanso y luego comenzó a buscar trabajo nuevamente. Durante algunas de las seis entrevistas que tuvo, Locke dijo que le preguntaron cómo interactuaría con los trabajadores más jóvenes. "Pensé que era extraño, y me pregunto si a los trabajadores más jóvenes también se les preguntó cómo interactuarían con los trabajadores mayores", dijo. Locke finalmente consiguió un trabajo en una compañía que no hizo esa pregunta. Fue contratado como gerente de proyectos para una empresa del sector privado que maneja el proceso de permisos del gobierno para dispositivos de transmisión celular pequeños en todo San Diego. "Cuando salí de la Infantería de Marina y obtuve mi maestría, tomé algunas clases de postgrado de recursos humanos, así que sé lo que preguntas y no preguntas en las entrevistas", dijo. "Creo que la observación que tengo, sin llorar un mar de lágrimas, es que existe una discriminación sutil para las personas mayores que vuelven a la fuerza de trabajo". Sin embargo, es difícil probarlo, especialmente en los casos en que alguien no es contratado para un trabajo y se sospecha que existe un sesgo de edad. A menudo se cita como evidencia de la discriminación por edad una investigación realizada por un trío de economistas quien en 2015 envió unas 40 mil solicitudes con currículum ficticio para unos 13 mil puestos en gran medida poco calificados, como vendedores, conserjes y asistentes administrativos. Los currículums eran casi idénticos, excepto por edad y sexo. Resultó que las tasas de devolución de llamada eran más altas entre los solicitantes más jóvenes que sus contrapartes mayores, proporcionando "evidencia convincente de que los trabajadores mayores experimentan discriminación por edad en la contratación de los tipos de trabajos menos calificados que abarca el experimento", dijeron los autores. Los casos de discriminación por edad fueron más notorios entre las mujeres mayores, dijo el coautor David Neumark, profesor de economía en la Universidad de California en Irvine y profesor visitante en el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Aún así, Neumark reconoció que la prueba de la discriminación sigue siendo difícil de alcanzar, probablemente aún más durante una economía sana. "Mi punto es simple, es complicado", dijo Neumark. "Es mejor ser un trabajador de mayor edad ahora que en 2010, y es mejor ser un trabajador negro y un exdelincuente porque los empleadores tienen menos trabajadores para elegir". "Pero se trata del ciclo de empleo, por lo que ahora es un poco más fácil para estos trabajadores encontrar trabajo, pero estamos al final de una recuperación muy larga". No obstante, sigue habiendo una fuerte percepción entre la fuerza de trabajo de cabello cano que su edad está trabajando en contra de ellos. Una encuesta de 2017 encargada por AARP descubrió que tres de cada cinco trabajadores mayores de 45 años —o el 61 por ciento— han experimentado o visto discriminación por edad en el lugar de trabajo. En una encuesta similar realizada por RetirementJobs.com, el 94 por ciento de los solicitantes de empleo dijeron que el sesgo de edad en la búsqueda de trabajo es una realidad en el lugar de trabajo. Laurie McCann, abogada de la Fundación AARP, dijo que los empleadores en estos días son lo suficientemente inteligentes como para "no dejar la pistola humeante" que mostraría claramente la discriminación por edad, pero eso no significa que no haya casos más sutiles de discriminación por edad en el proceso de contratación. "Algunas indicaciones son que las personas sean recién licenciadas. También estamos viendo algunos trabajos donde la gente tiene que ser un nativo digital, que es alguien que creció usando internet ", dijo McCann. Un hombre de 61 años de San Diego que perdió su trabajo en noviembre pasado después de 14 años dijo que vio sutiles indicios de discriminación por edad en el asesoramiento posterior al despido que recibió de una agencia de servicios de empleo. Solicitó el anonimato debido a las preocupaciones sobre su búsqueda de empleo en San Diego. Se le aconsejó que modificara su experiencia laboral en su currículum vitae, restringiéndola a los trabajos más recientes, y se le dijo que eliminara las fechas en su currículum, incluso el año en que se graduó de la universidad. Sin embargo, eso no es tan fácil de hacer cuando se solicita un trabajo en línea, dijo McCann. "También vemos solicitudes de empleo en línea que no pueden enviarse a menos que presente una fecha de graduación o fecha de nacimiento", dijo McCann. "AARP está luchando para cambiar esas prácticas. También tenemos nuestro propio caso. Estamos litigando en nombre de una persona que solicitó un puesto que decía que requería entre cinco y siete años de experiencia, y no más de siete años de experiencia". Las quejas por discriminación de edad presentadas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC) totalizaron más de 18 mil el año pasado, aunque el número ha tenido una tendencia a la baja desde la recesión cuando alcanzaron un máximo de 24 mil. No es atípico que tales quejas vayan y fluyan con el ciclo económico.

Victoria Lipnic, presidenta interina de la EEOC, lo reconoció en un informe de junio que marca el 50 aniversario de la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, que cubre a personas de 40 años o más. "Hoy, los empleos son abundantes y las condiciones son mucho más favorables para encontrar nuevos empleos en comparación con hace 10 años", afirmó. "Pero, hay una constante para la persona de hoy de 54 años y la de hace 10 años: discriminación por edad". El sesgo potencial contra los trabajadores de más edad podría descarrilar las políticas destinadas a alentar a los baby boomers a trabajar más tiempo, una de las mejores opciones para mantener viva la fuerza de trabajo de la nación. Eso es importante porque la participación de la fuerza de trabajo entre los trabajadores más jóvenes —de 16 a 24 años— ha estado disminuyendo desde los años noventa. Por otra parte, el empleo en la primera edad para los trabajadores de 25 a 54 años se ha estancado durante la mayor parte de la última década. No fue sino hasta este año que los trabajos en este grupo de edad finalmente regresaron a los niveles previos a la recesión. Mientras tanto, la vanguardia de la generación del baby boom (76 millones de personas nacidas entre 1946 y 1964) tiene 72 años. "Diez mil baby boomers se jubilan todos los días", dijo Weinstock de AARP. "Ese es el conocimiento institucional de una compañía saliendo por la puerta". Las empresas necesitan pensar en eso. ¿Cómo van a transferir ese conocimiento a otra persona? Búsqueda de trabajo se mueve en línea Para algunos trabajadores de más edad, particularmente aquellos que trabajaron para una compañía por muchos años, de repente, tratar de encontrar trabajo nuevamente es desalentador. El proceso de búsqueda de empleo se ha movido en línea, con bolsas de trabajo como Indeed y ZipRecruiter que hacen que sea fácil encontrar y solicitar todo tipo de trabajos. Pero a menudo estos esfuerzos resultan infructuosos, sin retroalimentación alguna para los solicitantes, de acuerdo con varios trabajadores de más edad que hablaron con el Union-Tribune. Kim Selznick, de 64 años, trabajó como contador / administrador de una empresa de inversión alternativa durante los últimos 21 años. A medida que los activos administrados por la empresa disminuyeron, supo que su trabajo estaba en peligro. En abril, fue despedida. Mientras ella todavía está haciendo un trabajo de consultoría para la firma, ella ha comenzado su búsqueda de trabajo, y ha sido frustrante. "Solicito en línea todo tipo de cosas y, de hecho, me he registrado en tres agencias de reclutamiento", dijo Selznick de Vista. "No estoy obteniendo mucho de ellos. No estoy segura de lo que está sucediendo, si solo se trata de una cuestión de edad". Selznick ve "muchos de los mismos trabajos una y otra vez" publicados en línea, incluidos aquellos en los que se aplica sin escuchar. "Se sugirió que me conectara con LinkedIn, buscara personas con quienes conectarse y luego encontrara personas con las que estuvieran conectadas", dijo. "Ahí es cuando tengo dificultades, pido ayuda a la gente y hago esas conexiones, promocionándome después de haber trabajado durante mucho tiempo". Sin embargo, eso es lo que se necesita para llamar la atención de un empleador en una era de aplicaciones en línea, dijo Kyle Houston, gerente de la sucursal de San Diego de Robert Half Technology, una firma de consultoría y personal. "Mi primer consejo es dejar de postularme a través de bolsas de trabajo", dijo. "Todo ese adagio de no es lo que sabes sino a quién conoces, todavía es verdad. Tienes que tener a alguien vendiéndote a ti y a tu experiencia, o tienes que tener la capacidad de venderte a alguien, pero no a través de un anuncio de trabajo en línea". Mike Barlow está haciendo exactamente eso. Barlow, que cumple 57 años pronto, recibió un paquete de despido voluntario de Nokia en junio de 2017 luego de liderar un equipo de administración de cuentas de software que cubre América del Norte y América del Sur. Él ha estado trabajando para crear una red en compañías más grandes en los campos de defensa y biotecnología. También se ha conectado con la comunidad de startups de la región, se ha unido al San Diego Venture Group y se ha ofrecido como Empresario en Residence at Connect, una organización sin fines de lucro que ayuda a las startups. A pesar de que Barlow parece estar haciendo los movimientos correctos en su búsqueda de trabajo, ha sido un proceso lento. Las empresas de defensa a menudo quieren trabajadores con experiencia específica y una habilitación de seguridad activa. Las empresas de biotecnología también buscan un conjunto específico de habilidades. Y Barlow ha tenido "un poco de sentido común" de que su experiencia está trabajando en contra de él, al menos en el papel. "Les preocupa el ajuste", dijo. "¿Este tipo va a querer personal de apoyo? Mira su madurez. No va a querer cavar y hacer las cosas que necesitamos que haga. Él querrá estar en un nivel diferente, un trabajo diferente". Pero Barlow, y muchos trabajadores de más edad que tenían trabajos de alto nivel, no están necesariamente casados ​​con la búsqueda de un puesto equivalente al que dejaron. Barlow cree que trabajar para una startup de Internet of Things sería una "oportunidad maravillosa". "Si miras a alguien como yo, mis hijos están afuera", dijo. "La demanda de flujo de efectivo es mucho mayor cuando tienes 35 años y tienes dos hijos pequeños. Pero para alguien como yo, tengo flexibilidad. Puedo arriesgarme con algo". Tom Middleton, el exgerente de ingeniería de software que ahora es conductor de un autobús, dijo que entendió en el momento en que estaba buscando un trabajo que las redes interpersonales eran importantes, pero reconoce que no es especialmente bueno en eso.