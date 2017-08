Tuit de Obama sobre violencia es el MÁS popular de la historia

Barack Obama ya hizo historia en Twitter...

El tuit enviado por el ex presidente Barack Obama sobre la violencia racista en Virginia se ha convertido en el más populares de esa red social, con más de tres millones de 'Me Gusta'.

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o por su pasado o por su religión”, tuiteó el ex mandatario, citando una frase de la autobiografía de Nelson Mandela, "Long Walk to Freedom" (Un largo camino hacia la libertad).

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

Junto con la frase había una foto de Obama sonriendo a un grupo de niños de diversas etnias.

Para el miércoles en la mañana, 3,2 millones de personas habían indicado que les agradaba el tuit, con lo que se convirtió en el más popular de la historia.

El tuit de Obama también es uno de los más populares de la historia en cuanto a retuits, aunque en esta clasificación está en la cuarta posición con 1,2 millones.

Obama desbancó con su tuit al de Ariana Grande, quien tras el atentado en un concierto suyo en Inglaterra, registró 2,7 millones de 'Me Gusta'.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

El tuit con más retuits de la historia, con 3,65 millones, es el de un adolescente que pedía 'nuggets' de pollo gratuitos.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Después está un selfie de la presentadora y comediante Ellen DeGeneres durante los premios Oscar de 2014, con 3,44 millones.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

El tercero, con 2,56 millones, es uno de Louis Tomlinson, miembro de One Direction, dirigido a su compañero de banda, Harry Styles.