En México: El ADN combinado de tres personas produce un bebé

Por primera vez, el ADN combinado de tres personas produjo un bebé, informó un grupo de científicos.

El objetivo era evitar que el bebé heredara un gen de la madre que lo hacía susceptible a una enfermedad mortífera.

El nacimiento del bebé varón fue reportado en la revista científica Fertility & Sterility. Se ha anunciado que el panel de expertos presentará más detalles del resultado en una conferencia el mes entrante.

La revista New Scientist dijo que el bebé nació hace cinco meses de padres jordanos, bajo tratamiento en México de un equipo dirigido por el doctor John Zhang del Centro de Fertilidad New Hope, en Nueva York. La técnica no ha sido aprobada en Estados Unidos, pero el doctor Zhang le dijo a la revista "lo más importante es salvar vidas".

Un portavoz del centro médico dijo que el doctor Zhang no estaba disponible para hacer comentarios el martes. Otros científicos involucrados en el proyecto remitieron cualquier pregunta a Zhang.

El bebé hubiera heredado el ADN que causa el síndrome de Leigh, una enfermedad neurológica que usualmente acaba con la vida del bebé pocos años después del nacimiento. Sólo una minoría de los casos de síndrome de Leigh se heredan mediante el tipo de ADN que fue objeto de este procedimiento.

La técnica implicó sacar parte del ADN de la madre del óvulo, y dejar el ADN nocivo. El ADN saludable fue entonces insertado en el óvulo de una donante, que fue entonces fertilizado. Es así como el bebé tiene ADN tanto de los dos padres como de la donante de óvulo.