Los californianos disfrutarán de un eclipse parcial; ocho sitios donde observarlo mejor

Cuando el eclipse solar comience a proyectarse sobre los EE.UU., este lunes, ningún punto en California experimentará la vía de la totalidad, ese momento en el cual la luna cubre por completo el sol por algunos minutos.

La oscuridad total se experimentará primero en América del Norte en Salem, Oregon, cerca de las 10:18 a.m., hora del Pacífico (PDT). La vía de la totalidad se extenderá por 70 millas de ancho a través de los EE.UU., desde Oregon hasta Carolina del Sur.

Cerca de 12 millones de personas viven en el área donde el eclipse estará en su punto más oscuro. Los californianos no están entre ellos, pero sí podrán ver un eclipse parcial.

New Pine Creek, una ciudad del noreste cerca de la frontera de Oregon, y Yreka y Crescent City, en el norte, experimentarán más del 90% de oscuridad en el pico del eclipse -si las nubes no toman el cielo ese día-.

En San Francisco, la luna cubrirá cerca del 75% del sol. En Los Ángeles, el eclipse causará poco dramatismo celestial, con un 62% de parcialidad, y alcanzará su máximo a las 10:21 a.m.

Tyler Nordgren, profesor de física y astronomía de la Universidad de Redlands, escribió en un email que “el 62% no es tan notable en el cielo, a menos que uno tenga gafas para eclipse. Pero si uno comienza a mirar alrededor, las sombras de los árboles o arbustos, por ejemplo, verá todo tipo de formas de media luna en el suelo durante el punto máximo del eclipse”.

Para quienes no hayan hecho aún planes de observación del eclipse, a continuación hay ocho celebraciones para disfrutarlo. Un recordatorio: dondequiera que lo observe, necesitará gafas de seguridad para proteger sus ojos.

— Lago Big Bear: diríjase al estacionamiento del este, en Swim Beach, en el 41220 de Park Ave., donde los miembros de la sociedad astronómica local prepararán telescopios para ver mejor el eclipse parcial, que debería alcanzar su máximo alrededor de las 10:23 a.m. También proporcionarán gafas especiales.

— Lagos de Mammoth: el área de esquí de Mammoth Mountain, en 10001 Minaret Road, convoca a su cumbre -de 11,053 pies- para observar el eclipse. Los visitantes pueden tomar la góndola hacia la cima a partir de las 9 a.m. (el precio es de $23 para adultos, $10 para niños de 13 y mayores. La visita incluye gafas de protección). La luna bloqueará cerca del 80% del sol en esta zona, alcanzando el pico a las 10:20 a.m.

— Los Ángeles: emprenda una caminata desde Gateway to Nature Center, en 130 Paseo de La Plaza, a partir de las 8:30 a.m. Los guardias forestales llevarán a los visitantes hasta el cercano L.A. State Historic Park, ubicado en 1245 N. Spring St., para observar el fenómeno.

— Los Ángeles: el Observatorio Griffith, en Griffith Park, realizará una fiesta gratuita para observar desde el césped, las aceras y a través del telescopio solar, en el Hall of the Sky. El evento será entre las 9 a.m. y el mediodía.

— Calabasas: el Área de Recreación de las Montañas de Santa Mónica realizará un programa gratuito acerca del eclipse en el centro de visitantes, a las 9:30 a.m., seguido de la sesión de observación. El programa se realizará en King Gillette Ranch, 26867 Mulholland Highway.

— Thousand Oaks: los guardias realizarán actividades infantiles, contarán historias indígenas americanas acerca del cielo y liderarán la observación del eclipse desde las 9:30 a.m. El punto de encuentro es en Satwiwa Native American Indian Culture Center, cerca de Vía Goleta y Lynn Road.

— San Francisco: a las 9 a.m. y hasta el mediodía habrá una fiesta de observación del eclipse en una embarcación, en la Bahía de San Francisco. Los boletos para este evento están agotados, pero hay otras partes en la ciudad donde se podrá ver el eclipse parcial, que se espera alcance un 80% de oscuridad.

El Exploratorium, en Embarcadero y Green Street, abrirá cerca de las 9 a.m. para su evento, que se prolongará hasta el mediodía. Los visitantes podrán disfrutar del espectáculo solar en la plaza del museo, donde se proveerán telescopios y gafas protectoras.

También habrá una proyección en vivo de la totalidad, en directo desde Madras, Oregon, y Casper, en Wyoming. Los boletos cuestan $29 para los adultos y $19.95 para niños de entre cuatro y 12 años de edad.

La Academia de Ciencias de California, en el Golden Gate Park, realizará una celebración de observación entre las 9:30 a.m. y las 11:37 a.m. El personal del museo ayudará a los visitantes a contemplar con seguridad el eclipse y responderá preguntas. También habrá transmisión en vivo desde la vía de la totalidad.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí