Cómo hablar con los niños sobre incendios y terremotos, antes y después de que ocurran

Los padres del sur de California que han atestiguado la devastación de los incendios en el norte y los terremotos del sur en México estarán pensando en cómo prepararse si los vientos de Santa Ana alimentan incendios similares aquí, o si el Big One llega a Los Ángeles.

Hay muchas maneras de hacer que un hogar sea más seguro en caso de un desastre. Pero también es importante que los niños sepan qué hacer ante una emergencia, y que reciban apoyo cuando algo suceda.

Estos son algunos consejos de expertos sobre cómo preparar a los más pequeños para los desastres sin aterrorizarlos, y cómo ayudarlos a sobrellevar la cuestión después del hecho.

Involucre a sus hijos en el proceso

"Les estará dando una sensación de empoderamiento", afirmó la portavoz del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, Lynne Tolmachoff. "Para un niño o un adolescente... es muy importante sentir que es parte del tema, que tiene trabajo que hacer”.

Los enfoques deberían variar según la edad del niño. Pero incluso un pequeño de cinco años puede comprender la importancia de tener un lugar donde reunirse si algo sucede, señaló Tolmachoff.

A los chicos también les puede gustar colocar algo reconfortante en las bolsas que preparan los padres: un juego, lápices de colores o un objeto familiar.

Dar a los niños un papel en este proceso, especialmente después de que ven desastres ocurridos en otros lugares, puede ayudarles a sentirse más seguros, argumentan los expertos.

Prepárelos sin asustarlos más

Hay una manera para que los padres se acerquen a estos temas sin hacer que sus hijos tengan más miedo, consideró Jennifer MacLeamy, directora de salud conductual de Petaluma Health Center.

La experta sugiere comenzar la conversación de esta forma: "A veces suceden cosas en la vida que no podemos controlar; a veces ocurren a gran escala y otras a pequeña escala... Pero quiero que sepas que tu familia siempre te amará. Haremos todo lo posible para mantenerte a salvo". Luego hay que llevar la charla hacia: “Hablemos sobre lo que deberíamos llevarnos si tuviéramos que irnos de aquí por algún motivo”.

Asegúrese de que sepan a quién llamar

Los niños deben saber cómo llamar al 911 desde un teléfono celular y fijo, y estar seguros de que la persona que atienda es alguien en quien pueden confiar, sostuvo Bunni Benaron, cofundador de The Hero In You Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la preparación de niños y jóvenes para desastres.

También deben memorizar números de teléfono clave, como los de sus padres. Algunos expertos consideran que una familia con sede en el sur de California debe designar a un pariente o amigo en un área diferente, por ejemplo, al norte de California o en otro estado, como la persona a la que cual llamar para decir que están seguros o que necesitan ayuda. En caso de desastres, un familiar o amigo fuera de la zona puede coordinar mejor la ayuda.

Si los hijos son lo suficientemente mayores como para tener teléfonos celulares, deben tener todos registrados en ellos a los miembros de la familia e incluir números de emergencia en sus listas de contactos.

Organice simulacros de incendios y terremotos en el hogar

Los niños (y adultos) deben contar con pares de zapatos resistentes al lado de sus camas, o atados a los postes de ésta. Los chicos deben saber que en un incendio no hay que esconderse, que deben permanecer cerca del suelo para evitar el humo, ir a un lugar de reunión previamente designado y no correr hacia el interior de la casa, explicó Lisa Derderian, coordinadora de gestión de emergencias de la ciudad de Pasadena.

También deben conocer las múltiples rutas de escape posibles ante un incendio y que, aunque los fundamentos sean los mismos, la forma de protegerse o escapar de un incendio o un terremoto en la escuela puede ser diferente de la más recomendada para casa.

Para los sismos, deberían saber cómo esconderse debajo de un escritorio o una mesa, y que si no hay uno de estos muebles y están solos en sus habitaciones, deben ponerse debajo de las cobijas y colocar almohadas sobre sus cabezas para protegerse ante la caída de objetos. Es un mito que los marcos de las puertas son más seguros durante los terremotos, informó Derderian, y los niños no deberían pararse debajo de ellos. Las puertas podrían oscilar y otros objetos podrían causarles lesiones. Una vez que el temblor acaba, los menores pueden dirigirse a la habitación de sus padres si es seguro.

Hablar con las escuelas acerca de los preparativos ante emergencias

Los padres deben pedir a las escuelas de sus hijos que se aseguren de tener suministros de emergencia actualizados, consideró Mina Arnao, fundadora de More Prepared, una tienda de suministros de emergencia en línea.

“Pregunte a la escuela qué planes tienen, cuáles son los suministros con los que cuentan. '¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son los planes de evacuación? ¿Dónde podría recoger a mi hijo? ¿Cómo se comunicarán conmigo?’”.

Las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) deberían contar con suministros de emergencia para casi tres días, entre ellos artículos de rescate, comida y agua para todos sus estudiantes, precisó Jill Barnes, estratega ejecutiva de emergencia del distrito. También deben tener planes de seguridad a los cuales los padres puedan acceder.

Las escuelas de California están sujetas a estándares de construcción más altos que otros edificios, expuso Barnes, algo que puede tranquilizar tanto a los niños como a sus padres. En el caso de un gran terremoto "nuestros edificios estarán menos dañados que los que los rodean", dijo.

También es bueno saber que los empleados públicos, incluidos los maestros, pueden activarse para trabajar en un desastre. “Ante el caso de una emergencia en la escuela no nos iremos a casa. Estaremos con los niños el tiempo que sea necesario”, aseguró Barnes.