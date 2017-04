Vea el accidente de un McLaren en las carreteras de Los Ángeles

Muchos autos, muchos modelos y mucha confusión en la decisión de una compra

Confusio confuso confabulaba una confusa confabulación, confundido no confiaba en la confundida confabulación, que acababa de confabular. Si no entiende no importa, ya que es una frase confundida para confundir. Y así esta el mercado automotor, que con muchos modelos esta creando una confusión...