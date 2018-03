Ford implementa un programa de conducción para las mujeres de Arabia Saudita

Ford está ayudando a las mujeres de Arabia Saudita, a ganar el poder de la movilidad, organizando un programa especial de cuatro días, con el “Driving Skills for Life” en conjunto con la Effat University.

El innovador curso “Driving Skills for Life for Her”, sigue la histórica decisión del Reino, según lo decretado por el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, de levantar la prohibición de conducir a las mujeres en Arabia Saudita.

"Ford se construyó sobre la creencia de que la libertad de movimiento impulsa el progreso humano, por lo que tenemos el honor de tener la oportunidad de apoyar a las mujeres en el Reino en un momento tan extraordinario y darles la bienvenida al asiento del conductor", dijo Jim Vella, presidente, Ford Motor Company Fund.

"Nuestro programa Driving Skills for Life for Her da acceso a capacitación y experiencias que ayudarán a las mujeres a sentirse seguras y seguras mientras se ponen al volante".

Basado en las galardonadas iniciativas mundiales de conducción segura, el Driving Skills for Life ha personalizado un programa introductorio que se enfoca en desarrollar la confianza de las mujeres al volante, expandir sus conocimientos automotrices, prepararlos para tomar lecciones de manejo e inculcar prácticas de manejo seguras antes de abordar caminos públicos.

El primer programa de introducción a Driving Skills for Life for Her en todo el mundo, contará con instructores certificados que impartirán capacitación en el campus de Jeddah de la Universidad Effat.

Este programa ha capacitado a más de 250 estudiantes de la Universidad Effat, incorporando cuatro módulos de experiencias en el vehículo: Uno sobre el aprendizaje del vehículo, otro sobre la distracción, uno sobre el deterioro y otro sobre el frenado. Las sesiones irán precedidas de una sesión informativa con el instructor principal.

"La Universidad Effat es muy conocida por su educación innovadora, que impulsa a las mujeres a ocupar los lugares que les corresponden en la sociedad y la fuerza de trabajo. Estamos orgullosos de poder asociarnos con Ford para garantizar que nuestros estudiantes también estén preparados para convertirse en conductores responsables y seguros ", dijo el Dr. Haifa Jamalallail, presidente de la Universidad Effat.

"Creemos en impulsar el cambio, pero conducir de manera segura, y esto es exactamente lo que se trata el programa Safe Driving Skills for Life".

Driving Skills for Life es una iniciativa internacional para la seguridad vial creada por Ford Fund en cooperación con Governors Highway Safety Association y un panel de expertos en seguridad.

El programa exclusivo de Ford capta el interés de los conductores recién licenciados con cursos gratuitos de conducción y manejo que los relacionan con instructores profesionales. Se centra en los problemas y obstáculos que causan accidentes, incluida la conducción alterada y distraída.

Ahora en su décimo quinto año, Ford Driving Skills for Life ha brindado capacitación gratuita a más de 1 millón de conductores nuevos con licencia en 40 países en todo el mundo. En total, Ford ha invertido más de $ 40 millones en iniciativas Driving Skills for Life en todo el mundo como parte de su compromiso de larga data de promover la seguridad en el camino.

Desde su lanzamiento en Oriente Medio en 2013, más de 3.600 estudiantes han participado en el programa Driving Skills for Life de Ford, con sesiones en tres ciudades de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos el año pasado.

Esta nueva entrega de Driving Skills for Life for Her será un programa continuo para las mujeres conductoras en el Reino, y la fase dos se lanzará a finales de este año.