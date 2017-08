Cuales son los Estados mas estrictos y seguros para conducir en sus carreteras

A los conductores adolescentes se les puede dar mucha libertad, pero aquellos que manejan bajo la influencia o no usan restricciones de seguridad se enfrentan a penalidades.

Sin embargo, Louisiana no tiene ninguna legislación en los libros que impiden que los conductores tengan un contenedor abierto en el vehículo, y sus leyes que requieren asientos de refuerzo para niños, que podrían ser más fuertes.

Los hábitos de conducir de cada persona son distintos. Están los conductores tranquilos, apurados, pasivos y agresivos. Se sabe que la mayoría de los accidentes automovilísticos son causados porque los conductores o bien no prestan atención, o no usan las técnicas correctas de manejo.Si te propones...

Aquí hay otro estado que no requiere que los ciclistas usen cascos o que requieran bafleadores para desbloquear el encendido para delincuentes conocidos de DUI. Sin embargo, Indiana aún gana una calificación de “Verde”, según la Hoja de Ruta del 2016.

Sin embargo, dos leyes difíciles que salvan vidas, pero que Delaware no tiene, como requerir un casco de motocicleta y una ley de contenedores abiertos.

Para ello, es bueno familiarizarse con las leyes locales dondequiera que visiten, no sólo para ahorrar dinero en multas, sino también para mantenerse a salvo.

El Distrito de Columbia hace cumplir muchas de las leyes que los defensores de la seguridad vial y automotriz y que consideran esenciales, como el uso del asiento de seguridad y el asiento de refuerzo, las estrictas leyes de DUI y las restricciones para los conductores adolescentes con un permiso.

Rhode Island

No toma mucho tiempo conducir a través de Rhode Island, pero las leyes de conducción estrictas del estado pueden agregar hasta un montón de multas de tráfico si no tienes cuidado. Siempre y cuando mantenga sus cinturones abrochados, no maneje bajo la influencia, y mantenga un ojo en su conductor adolescente, usted estará bien.

Las deficiencias más notables de Rhode Island en la búsqueda de una conducción segura son comunes, ya que no hay leyes que requieran cascos de motocicleta o candados de encendido para delincuentes con DUI.