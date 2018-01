Conozca los 10 automóviles más conocidos durante la época de la Unión Soviética

La lucha de la Segunda Guerra Mundial Post-Rusia para demostrar la supremacía de su sistema político comunista, fue mucho más allá de los límites de una lucha ideológica, y alcanzó niveles sorprendentes.



Los ingenieros comunistas se vieron obligados a entregar los mejores y absolutos vehículos imaginables, con el fin de respaldar la visión de Stalin.



Anterior a la disolución de la de la URSS, la producción se daba en cifras de hasta 2.1-2.3 millones de unidades por año en toda clase de vehículos, y se consagró como el sexto (anteriormente el quinto) mayor productor de automóviles, ubicándose noveno en la producción de vehículos de pasajeros, tercero en camiones, y el primero en autobuses.



La producción doméstica de automotores en la Unión Soviética sólo satisfacía un 45% de la demanda doméstica, empero, no se permitía, salvo de las naciones bajo su orbe, la importación de automotores.



El más antiguo de los fabricantes de autos propiamente soviéticos es GAZ, o mejor conocido como Volga, aunque su designación oficial sea “Gorkovsky Avtomobilny Zavod”, o como Planta de Automóviles de Gorky.



Luego de que sucediera la disolución de la Unión Soviética en 1991, se hizo muy difícil el cambio a las plantas ruso/ucranianas de automóviles dado a que sus bajos niveles de calidad y poca diversidad de modelos las pusieran bajo un muy pobre nivel de competitividad frente a los fabricantes extranjeros que comenzaban a llegar con sus modelos importados.



Algunos fabricantes, como AvtoVAZ, se metieron en sociedades cooperativas con productores de otras compañías, como en la sociedad GM-AvtoVAZ y la unión de operaciones con Renault y Nissan, como una forma de sostener la producción en sus fábricas.



Otros, como AZLK, se disolverían inicialmente para ser tras ello adquiridas sus instalaciones por fabricantes extranjeros, mientras que otros se siguen sosteniendo con la producción de vehículos de la era soviética, aún en el presente.



Hay también casos especiales, como el de la firma ucraniana ZAZ, que se han transformado a sí mismas en nuevas compañías, en el caso de ZAZ ahora es conocida como UkrAVTO.



A continuación les presento los automóviles más conocidos, construidos por los comunistas rusos, en su competición con el mundo occidental:



1. Tatra 603



Este modelo checoslovaco del 1958 no era un vehículo muy común en el bloque del Este, ni era una respuesta comunista a cualquier vehículo occidental de mayor venta.



El Tatra 603 era una rareza en las calles, que la gente común se consideraban afortunados de ver incluso una.



603 se parecía mucho como un OVNI domesticado mezclado con un cuadro de Salvador Dalí, lo que demuestra que los comunistas no eran del todo los robots de sangre fría en busca de problemas.



Hay que reconocer que el creador de este vehículo era un artista puro y por más que uno trate, no va a encontrar un auto occidental del pasada o presente, (quizás el Pacer el que más se le acerca), que se pueda comparar con el Tatra.



Además de su raro aspecto, el 603 fue un vehículo de alto rendimiento de la época, siendo empujado por un motor V8 de 2,5 litros con 99 HP, capaz de alcanzar velocidades de 106 mph.



Hoy en día, el Tatra es un vehículo muy raro y apreciado por los coleccionistas de automóviles de todo el mundo.



2. ZIL 114



A finales de la década de 1960, los líderes comunistas estaban muy molestos de que su propia limusina de producción, la ZIL 111, se estaba convirtiendo en obsoleta, lo que les obligó a conducir en limusinas fabricados en Estados Unidos.



De hecho, estaban tan perturbados por esto, que ordenaron de inmediato la producción de una limusina soviética. Y así nació el ZIL 114.



Equipado con un monstruoso motor V8 de 7 litros, capaz de entregar 296 HP, el auto era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 118 mph, y podría ir de 0-60 en 12,8 segundos. Era bastante rendimiento de un vehículo de 7.000 libras construido hace más de 40 años.



El ZIL se ha convertido en un símbolo de la nomenclatura soviética que todavía el presidente Vladimir Putin tiene su propia ZIL hecha a medida para conducir en el país.



3. Lada Riva



El Lada Riva es el vehículo Comunista más prolífico en la lista, siendo ensamblada en cuatro países entre 1980 y 2012. La Riva estaba equipado con una variedad de motores de gasolina, de 1.2 (67 HP) a 1.7 (84 HP), lo que hizo un auto de la familia, competitiva para su época.



A pesar de que el vehículo ha sido motivo de burlas por la prensa occidental en numerosas ocasiones, esto no alteró su éxito en esos mercados..



La Riva se vendió muy bien en el Reino Unido y en lugares como Nueva Zelanda, donde había sido recibido previamente en lugar de los pagos en efectivo para la entrega de cordero y mantequilla a la Unión Soviética.



Este Lada fue también, y lo sigue siendo uno de los más comunes vehículos en Cuba.



4. Dacia 1300



El Dacia 1300 era un vehículo fabricado en Rumania entre 1969 y 2004, con la adquisición de las herramientas y diseños básicos de su contraparte occidental, el Renault 12.