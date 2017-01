Rusia se defiende de petición de veto a todos sus equipos

El viceprimer ministro de Rusia, respondiendo a peticiones para que las selecciones nacionales sean excluidas de todas las competiciones internacionales por dopaje, dijo el miércoles que el país está "entre los más limpios del mundo".

Tras una cumbre esta semana, los líderes de 19 organizaciones antidopaje nacionales pidieron también que Rusia sea despojada del derecho a acoger grandes eventos deportivos, una medida que podría afectar al Mundial de fútbol del próximo año.

El viceprimer ministro, Vitaly Mutko, que supervisa la política deportiva del país, acusó al grupo de entrometerse en política.

"La gente que debería estar analizando orina ha empezado a presionar a quienes toman decisiones políticas", señaló Mutko en comentarios a la agencia rusa de noticias deportivas R-Sport. "El deporte ruso está entre los más limpios del mundo".

La agencia británica antidopaje es la encargada de recopilar muestras para controles en Rusia, y la cantidad de positivos registrados en el país cayó el año pasado. Su homóloga rusa sigue suspendida tras acusaciones de corrupción.

El ministro ruso de Deportes, Pavel Kolobkov, acusó a las agencias antidopaje extranjeras de intentar usurpar los poderes de los entes deportivos internacionales.

"Federaciones y comités olímpicos, como saben, desarrollan los deportes", explicó Kolobkov a la agencia estatal Tass. "Así que le pido a la gente que haga su trabajo y no se pongan en el lugar de varias organizaciones deportivas".

La petición para sanciones extra contra Rusia sigue a la publicación el mes pasado de un informe elaborado por el investigador antidopaje Richard McLaren. El reporte acusó a Rusia de orquestar una amplia trama de dopaje que incluyó intercambios ilícitos de muestras en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi.

El gobierno ruso negó con contundencia haber patrocinado el uso de sustancias prohibidas.

Entre las agencias antidopaje que recomendaron la ampliación de las sanciones a Rusia estuvieron las de Estados Unidos, Alemania y Japón. El ente británico no apareció entre los firmantes.

Al tiempo que pedían vetar a los equipos rusos, las agencias explicaron que atletas individuales podrían competir como "neutrales" si demuestran que están limpios. Un sistema parecido se emplea ya en atletismo, donde Rusia está sancionada desde noviembre de 2015.

