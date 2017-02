Freeman y Coleman, la amenaza doble de Falcons por tierra

Devonta Freeman y Tevin Coleman son piezas tan intercambiables y efectivas en el ataque terrestre de los Falcons que incluso el quarterback Matt Ryan los confunde.

"No sabe siquiera quién está jugando", dijo Coleman con una sonrisa.

Y ambos son equiparables con el "uno dos" que lanza un boxeador para noquear a sus rivales. Sólo que aquí, no importa quién es el uno y quién el dos.

Desde luego, Freeman es el titular, pero no hay motivo alguno para hacer ajustes cuando Coleman entra a un partido. Y esta situación garantiza que ambos se mantengan frescos para penetrar las defensas rivales.

Pero su relación va más allá del terreno de juego.

"Es mi hermano", aseguró Freeman en la antesala del Super Bowl en el que Atlanta enfrentará el domingo a los Patriots de Nueva Inglaterra. "Cuando ves a alguien, te das cuenta de que quiere ser parte de algo especial. Trabaja duro... y no hay razón para no querer a esa persona o para no tenerle el mayor de los respetos".

Desde luego, ante la eficacia tan semejante que muestran ambos, parece que no seguirán mucho tiempo en el mismo equipo.

Serán amigos por toda la vida, pero las realidades de la NFL, con el tope salarial y otros aspectos que dificultan mantener intacto un plantel, esto llevará probablemente a una separación en un futuro no muy distante.

Freeman, quien jugaba en Florida State y fue reclutado en la cuarta ronda del draft de 2014, causó ya algo de revuelo en la semana del Super Bowl, al manifestar su deseo de un nuevo contrato.

Corrió para más de 1.000 yardas y ha sido elegido para el Pro Bowl en cada una de las últimas dos campañas. No es una sorpresa que quiera una remuneración propia de los principales running backs de la liga.

Coleman fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2015, procedente de Indiana. Pese a perderse tres partidos de la campaña por una lesión, acumuló 520 yardas por tierra y ocho anotaciones. En algún momento podría obtener más dinero y protagonismo en el ataque de cualquier equipo.

"Hemos pensado mucho en esto", reconoció Coleman. "Pero él será mi hermano siempre, donde estemos".

Ryan, el mariscal de campo de los Falcons, es uno de los principales candidatos al Jugador Más Valioso de la temporada, y sabe lo afortunado que ha sido por tener a dos corredores tan talentosos.

"Se complementan muy bien entre sí", destacó Ryan, quien reconoció que a veces se olvida de quién está en el partido.

Tampoco es que importe mucho.

"Esto dificulta que una defensa contenga a estos chicos, porque en realidad no hay cambios con lo que hacemos con uno u otro", dijo Ryan.

Y justo eso intentarán el domingo, confundir a los Patriots y hacerles daño.

Paul Newberry está en Twitter como: www.twitter.com/pnewberry1963 .

