Presidente de Steelers espera que 'Big Ben' regrese

Durante el receso previo a la próxima campaña habrá una amplia lista de pendientes para el dueño de los Steelers, Art Rooney II, el gerente general Kevin Colbert y el entrenador Mike Tomlin.

Pero en ésta no figuraría la tarea de encontrar un reemplazo del quarterback Ben Roethlisberger.

El martes, Rooney pronosticó que el "Big Ben", dos veces campeón del Super Bowl, volverá para una 14ta temporada en 2017. La semana pasada, Roethlisberger dijo que sólo después de evaluar su situación decidiría si regresaba con los Steelers, campeones de la División Note de la Conferencia Americana.

Rooney habló con el mariscal de campo, líder histórico de la franquicia en yardas por aire. Y aunque el propietario del equipo prefirió no revelar los detalles de dicha conversación, tampoco se mostró alarmado por el futuro de Roethlisberger, luego que Pittsburgh fue apabullado por Nueva Inglaterra en la final de la Americana.

"Pienso que él está en esa etapa de una carrera en la que surgen estos pensamientos", comentó Rooney. "Personalmente, espero que él vuelva, pero ésa va a ser su decisión".

Los Steelers tuvieron una foja de 11-5 y ganaron nueve encuentros consecutivos, tras comenzar con un récord de 4-5. Llegaron a la final de conferencia por primera ocasión en seis años.

Su propietario no da por un hecho que Pittsburgh dará el siguiente paso en la próxima campaña. Aclara que habrá que comenzar de cero.

Sin embargo, confía en que la experiencia en los playoffs ayudará a un plantel en el que figuran varios jóvenes —particularmente en la defensa— y afirmó que el equipo hará todo lo posible por mantener satisfechos a todos los protagonistas de su dinámico ataque.

Ello incluye cerciorarse de que Le'Veon Bell siga en la nómina. El corredor puede declararse agente libre en marzo.

"Le'Veon tuvo un gran año, y ciertamente es uno de los mejores de la liga, si no es que el mejor", aseveró Rooney. "Es alguien de quien esperamos que siga aquí por un tiempo más, seguro".

