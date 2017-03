Panamá naufraga en visita a Trinidad

Panamá sucumbió el viernes 1-0 ante Trinidad y Tobago, una derrota como visitante que quizás pueda salirle muy caro en su pretensión de clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

El gol de Kevin Molino, a los 37 minutos, bastó para que el local sumara sus tres primeros puntos en el hexagonal final de la CONCACAF.

Panamá, que terminó arrinconando a los de casa, sufrió su primer revés y se mantiene con cuatro unidades en la tabla.

"Estoy tan descompuesto con esta derrota que no sé ni qué decir", reaccionó el técnico de los panameños, el colombiano Hernán Darío Gómez. "Era importante hacer algo bueno en este partido".

Y es que a Panamá le quedan por delante tres complicadas visitas en el hexagonal, frente a Costa Rica, Estados Unidos y México.

Trinidad y Tobago, el más débil de los seis equipos que pujan por tres plazas directas a Rusia 2018 y el boleto para un repechaje, respira después de haber caído en casa ante Costa Rica (2-0) y de visita frente a Honduras (3-1) en las dos primeras fechas, respectivamente. Esos dos traspiés le costaron el puesto al timonel Stephen Hart, que fue sustituido por el ex jugador Dennis Lawrence.

Con ese panorama en contra, el equipo trinitario se insinuó inmediatamente y con su mediocampista Joevin Jones, bien enchufado por la banda izquierda, generó las primeras llegadas.

Trinidad casi gritó el gol a los 13 minutos en un fuerte zurdazo desde fuera del área de Mekeil Williams que el portero Jaime Penedo logró despejar al córner en buena forma.

A partir de esa jugada los panameños, que coparon el mediocampo y solo jugaron con un hombre en punta --Abdiel Arroyo-- lograron hacerse de la pelota y bajar el ritmo.

Sin embargo, el equipo centroamericano, que no pudo contar con su veterano delantero Blas Pérez por lesión, no inquietó al portero Jan Williams en la primera media hora.

El gol vino en una gran maniobra de Molino, quien tomó un pase en territorio panameño, despejó el camino y desde fuera del área sacó un disparo rasante y esquinado que no pudo detener Penedo pese a su estirada. Fue el segundo gol de Molino en lo que va de las eliminatorias.

El segundo tiempo subió de revoluciones, con un Panamá volcado a buscar el empate y un rival que respondió con contragolpes. El "Bolillo" Gómez movió fichas al sacar de la banca a los atacantes Luis Tejada y Gabriel Torres, a fin de que se sumaran al solitario Arroyo. Los panameños terminaron presionando, y Aníbal Godoy se perdió una a boca de jarro al disparar por encima del arco sobre el final.

"Tenemos que meterla cuando la tenemos", afirmó Gómez.

Trinidad recibe el martes a México, mientras que Panamá tendrá la visita de Estados Unidos por la cuarta fecha del hexagonal.

"No hay que bajar la cabeza", clamó el defensor panameño Adolfo Machado.

Alineaciones:

TRINIDAD Y TOBAGO: Jan Williams, Carlos Edwards, Mekeil Williams, Curtis Gonzalez, Joevin Jones, Daneil Cyrus, Khaleem Hyland, Kevin Molino (Hughtun Hector, 80), Kevan George, Cordell Cato (Levi García, 64) y Kenwyne Jones (Jamille Boatswain, 84).

PANAMÁ: Jaime Penedo, Adolfo Machado (Michael Murillo, 75), Felipe Baloy, Román Torres, Luis Ovalle, Amílcar Henríquez, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Edgar Bárcenas (Gabriel Torres, 64), Alberto Quintero (Luis Tejada, 58) y Abdiel Arroyo.

Árbitro: Melvin Matamoros (Honduras).

