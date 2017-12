Los equipos del Grupo B del Mundial

PORTUGAL

Cristiano Ronaldo se juega su última carta para ganar un Mundial con Portugal. Pero los lusos ya demostraron que tienen el temple para reinar en torneos internacionales al alzarse con la Euro 2016, venciendo a la anfitriona Francia en la final pese a una lesión de Cristiano en los primeros minutos. Portugal llevará un equipo compacto. Pepe es el patrón de la defensa, Joao Moutinho es el eje del mediocampo y André Silva podría ser el escudero de Cristiano en el ataque.

Figura: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) _ A sus 32 años, Cristiano quizás ya no es la máquina goleadora de antes. Es vital que llegue dosificado a Rusia.

Técnico: Fernando Santos _ Desde que asumió en 2014, la prioridad de Santos fue armar un sólido bloque defensivo y dejar el resto sobre los hombros de Cristiano.

___

ESPAÑA

El cambio de entrenador, de Vicente del Bosque a Julen Lopetegui, ha revitalizado a una selección que había fracasado cuando intentó revalidar sus títulos durante el Mundial en 2014 y la Euro en 2016. Desbordante de talentos mediocampistas, David de Gea en el arco y Sergio Ramos y Gerard Piqué en la defensa, la única duda es quién será el referente en el ataque. Álvaro Morata asoma como esa carta tras sobresalir en su primera temporada en Chelsea. Su rival sería el ariete al que reemplazó en Londres, Diego Costa, quien finalmente debe volver a jugar tras meses de inactividad cuando en enero expire la sanción de fichajes impuesta al Atlético de Madrid.

Figura: Andrés Iniesta (Barcelona) _ El autor del gol que selló la victoria en la final de 2010 tendrá 34 años en la próxima cita.

Técnico: Julen Lopetegui _ El exarquero de 51 años comandó una campaña invicta en las eliminatorias, con nueve victorias y un empate, incluyendo el triunfo 3-0 sobre Italia.

___

MARRUECOS

Han tenido que esperar 20 años para volver a un Mundial. El equipo del norte africano cuenta con promesas como el volante Hakim Ziyech (Ajax) y que regresó a la selección tras hacer las paces con el técnico Herve Renard.

Figura: Nabil Dirar (Fenerbahce) _ El volante todo terreno fue clave en el Mónaco que se consagró campeón de la liga francesa la pasada temporada.

Técnico: Herve Renard _ El francés se ha destacado al frente de otros equipos africanos, sacando campeón a Zambia en la Copa de África en 2012 y a Costa de Marfil tres años después. Renard ha imprimido disciplina y un juego vistoso.

___

IRÁN

Fue la primera selección que se clasificó en Asia, sellando el pase con una victoria 2-0 a Uzbekistán en junio. Terminaron invictos las dos etapas de las eliminatorias, disputando 18 partidos. Y en la última ronda, Irán no encajó goles en nueve partidos, cerrando con un empate 2-2 ante Siria. Será su quinto Mundial y esta la primera vez que se clasifica para ediciones seguidas. Se fue sin victorias de Brasil 2014, pero el técnico Carlos Queiroz apunta la fase de eliminación directa, diciendo que Irán "no a va a Rusia en plan de turistas".

Figura: Sardar Azmoun (Rubin Kazán) _ El delantero de 22 años irrumpió en la Copa de Asia 2015 y ya suma 22 goles con la selección.

Técnico: Carlos Queiroz _ El veterano entrenador portugués fue ratificado en el cargo tras el Mundial de 2014 y ha renovado el plantel al incorporar jugador jóvenes como Azmoun.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.