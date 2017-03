Leverkusen despide al DT Roger Schmidt tras mala racha

Sumido en su peor temporada de la Bundesliga en 14 años, Bayer Leverkusen despidió el domingo a su técnico Roger Schmidt.

La junta de accionistas del Leverkusen y su junta supervisora decidieron cesar a Schmidt por recomendación de la directiva del club. Leverkusen indicó que el reemplazante será anunciado "pronto".

Schmidt se tambaleó en la cuerda floja varias veces esta temporada, pero la derrota 6-2 el sábado en la cancha del Borussia Dortmund fue lo que agotó la paciencia del club. Fue la tercera derrota sucesiva del Leverkusen en todas las competencias, incluyendo el revés 4-2 de local ante el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Liga de Campeones.

"En vista de la actual situación deportiva llegamos a la conclusión tras un análisis a fondo y consultas que una rescisión, aunque dolorosa, es inevitable para la continuidad y objetivos del Bayer 04", dijo el director ejecutivo del equipo Michael Schade.

Schmidt, quien cumple 50 años el 13 de marzo, asumió las riendas del Leverkusen en 2014 y su contrato vencía en junio de 2019.

"En lo personal, esto es algo que lamento bastante, ya que le debemos mucho a Roger Schmidt. Durante su ciclo, nos clasificamos tres veces a la fase de grupos de la Liga de Campeones. Aparte que inculcó nuestra filosofía en las inferiores, hizo debutar a varios juveniles que ahora son jugadores de selección, y por lo tanto dejando un aporte duradero", señaló Schade.

Pero el Leverkusen se ha ido a pique esta temporada. El equipo en el que militan el delantero mexicano Javier Hernández y el volante chileno Charles Aránguiz quedó fuera de la Copa de Alemania y está a un paso de despedirse de la Liga de Campeones. Además, marcha décimo en la Bundesliga, 11 puntos de Hoffenheim por la última plaza que da acceso a la próxima Champions.

