Juve gana partido pendiente y se aleja a 7 puntos en Serie A

Gonzalo Higuaín anotó un gol y la Juventus derrotó el miércoles 2-0 a Crotone en un partido que tenía pendiente desde diciembre para inflar a siete puntos su colchón en la cima de la Serie A italiana.

La Juve tuvo dificultades para doblegar a un equipo amenazado por el descenso, hasta que el "Pipita" Higuaín y Mario Mandzukic marcaron en el segundo tiempo.

"Siete puntos no significan nada. La temporada es larga todavía, y no hemos logrado nada", advirtió el técnico Massimiliano Allegri. "Estar siete puntos arriba es significativo pero no determinante. Aún tenemos que ganar muchos partidos. No puedes ganar la liga con 86 puntos".

El partido fue reprogramado del 22 de diciembre, porque la Juve tuvo que disputar la Supercopa de Italia, que perdió ante el Milan.

El argentino Paulo Dybala tuvo dos oportunidades de gol en el primer tiempo, pero la primera fue atajada por el portero Alex Cordaz y la segunda despejada sobre la raya por Gian Marco Ferrari.

La presión de la Juve finalmente rindió frutos a los 61, cuando Cordaz tapó un cabezazo de Kwadwo Asamoah, y Manduzkic empujó el rebote. El argentino Higuaín metió el segundo a los 74 con una asistencia del venezolano Tomás Rincón, quien llegó de refuerzo cedido a préstamo por el Genoa.

Los "Bianconeri" llegaron a 57 puntos, por 50 de la Roma. Crotone es penúltimo con sólo 13.

En el séptimo puesto, con 40 unidades, se instaló el Milan, que debió jugar más de media hora con nueve jugadores pero se impuso 1-0 en su visita a Bologna.

Mario Pasalic anotó el tanto del triunfo a los 89 minutos.

El argentino naturalizado italiano Gabriel Paletta se fue expulsado con su segunda tarjeta amarilla a los 37 minutos, mientras que Juraj Kucka le hizo compañía en los vestuarios desde los 59, también por doble amonestación.

"Ha sido un partido increíble", comentó el extremo español Gerard Deulofeu. "Con un jugador menos sabíamos que podíamos hacerlo, e incluso cuando nos quedamos con nueve. Estos tres puntos deberían valer el doble".

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.